Tanco la porta del 2020

Ben comptat aquest és el meu darrer Foc i lloc del 2020. Un any de xifres rodones però que, per la situació que estem vivint, recordarem durant molts anys. Com sempre, per obrir la nova porta del 2021 cal tancar la vella del 2020. I aquest any, amb més ganes que mai de tancar-la.



El primer article que vaig escriure aquest any, el 3 de gener del 2020, va ser al voltant d’una cançó mítica de Pink Floyd, Comfortably Numb, lligada amb la feinada política del 2019 i l’esperança d’estar a l’altura com a conseller comunal a Encamp. Posteriorment, en diferents escrits vaig reflexionar sobre la preocupant abstenció a les eleccions comunals o de la bona feina que està fent el Raonador del ciutadà, l’amenaça de l’actual majoria comunal de crear dos Encamps o del desaparegut Govern a la concentració del Dia internacional de la dona. El 13 de març s’iniciava el primer confinament. Ningú no estava preparat per a una situació com aquesta. Vaig escriure com Newton va revolucionar el món de la ciència i de les matemàtiques com a exemple de la revolució que requereix el món i que la Covid-19 ens està obligant a fer. La necessitat de fer un gran pacte polític per recuperar el parc d’Encamp o com davant dels primers tests massius es podia ser un bon andorrà si s’exercia esperit crític amb referència a com s’estaven realitzant. També vaig aprofitar el Foc i lloc per denunciar el mal ús que fan algunes persones de la paraula demagògia quan se’ls fa alguna pregunta incòmoda. Tres ràpides reflexions en post-Covid-19 va ser un article escrit durant el confinament escolar. La reducció de la cessió econòmica del comú d’Encamp també va formar part d’un dels escrits del període preestival. Un joc d’estiu, i els plaers de quilòmetre zero quarta edició i tornem al setembre que no ha estat res. Un bravo a joves que fan plans de futur pel nostre país, com de transcendents poden ser els debats d’orientació política i de pressupost al Consell General o un humil comiat a l’Àlex Lliteras per als mesos de setembre i octubre. Com de forts som els encampadans o la taxa de tinença d’animals de companyia. Els números dels pressupostos de la Covid-19, el gambit de dama i el tancament de porta, els tres darrers articles de l’any.



Esperem i desitgem que el 2021 sigui un any de recuperació i que ens ajudi a oblidar aquest maleït 2020. Molt bones festes i bon any!