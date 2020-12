Celebracions de Nadal

Actualitzada 16/12/2020 a les 22:01

Fa dos dies el cap de Govern, conjuntament amb el ministre de Salut, van comparèixer per anunciar com haurem d’organitzar els àpats durant les festes de Nadal. Aquests seran segurament diferents, molt diferents dels que havíem pogut gaudir en el passat. Tot primer per la limitació del nombre de persones que podran sopar o dinar juntes, ja que el nostre Govern ha decidit, com ho han fet molts altres països del nostre entorn, limitar el nombre de persones que es podrien trobar al voltant d’una mateixa taula. En segon lloc, pel nombre de celebracions que podrem dur a terme entre Nadal i Reis, tenint en compte que cada persona només podrà participar en dos àpats com a molt durant aquest període (ja sigui a Andorra com a l’estranger, totes les celebracions computen). I, finalment, pel fet que s’aconsella fer-se un autotest d’antigen ràpid abans de cada àpat (ja que això permetrà, segons els tècnics del ministeri de Salut, rebaixar de manera considerable el nombre de possibles contagis en cas que una persona sigui positiva). Tot i les limitacions a Andorra som uns afortunats si ens comparem amb alguns països europeus, ja que a França tindran un toc de queda de les vuit del vespre a les sis del matí (tret de la nit de Nadal), a Catalunya també les trobades a taula es veuran limitades a deu individus (amb la recomanació que els grups no pertanyin a més de dues bombolles i que, durant tot el període de Nadal, coincideixin un màxim de tres bombolles), a Bèlgica els ciutadans només podran convidar a casa una sola persona, a Alemanya només es podran reunir cinc persones com a molt, etcètera. I si volem continuar sent afortunats, hem d’intentar respectar al màxim les recomanacions de les autoritats i no abaixar la guàrdia, ja que en cas de no fer-ho la factura a pagar podria ser molt alta després de les festes. Només d’aquest manera evitarem aquesta tercera onada que els experts auguren i temen alhora.