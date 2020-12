Ajudes veïnals

Actualitzada 15/12/2020 a les 20:54

França permet als ciutadans de l’Arieja i els Pirineus Orientals venir a comprar a Andorra, amb la deguda reciprocitat. Suposo que aquesta és la contrapartida al nostre tancament de pistes amb la voluntat de ser lleials als països europeus, en particular amb França. Mentrestant la Generalitat segueix sense donar resposta a la petició d’equiparació entre Andorra i l’Alt Urgell. És cert que el Copríncep francès no ens ha donat res gratuïtament, però igual de cert és que el Copríncep espanyol ni tan sols ens ha demanat de resar aquesta vegada, continua amagat, potser per por a pillar el coronavirus? Nosaltres mentrestant deixem entrar al nostre país tots els transfronterers i temporers amb permís de treball, tal com crec que ha de ser. El problema és que aquí no hi ha cap contrapartida, ni tan sols cap intent d’ajuda ni cap comentari. Estem vivint amb un Copríncep que ens ajuda amb condicions i un altre que ens obvia completament. Ara que s’apropa Nadal potser seria el moment de donar la deguda resposta al Copríncep episcopal de la manera que podem fer-ho... N’hi va haver que es van molestar quan parlava de “Ecspanya”, amb la seva manca d’ajudes, ara podria afegir també la nostra estimada Catalunya. Potser seria el moment de començar a replantejar-nos l’opció de ser una República i no un Coprincipat. Total, tampoc ens tancaran les fronteres, ja ho han fet. Ja sé que em diran que no podem anar sols, però a vegades val mes anar sols que mal acompa­nyats o, si mes no, condicionats. No hem d’esperar gaires ajudes dels països veïns, cadascú mira per la seva. Potser seria hora de que nosaltres comencéssim a mirar també per la nostra.

