Accés al Banc Central Europeu

Fa unes setmanes vaig participar a la taula rodona que organitza la CEA juntament amb BancSabadell d’Andorra El futur financer a debat, en què es van analitzar els reptes del sector en un escenari marcat per les incerteses, però també per les oportunitats. No hi ha dubte que la Covid-19 ha estat un disruptor per a tota l’economia, i que en escenaris adversos els empresaris han de cercar i potenciar les oportunitats. Aquesta crisi ha de servir també per fer-nos repensar els nostres processos i maneres de fer, i posar el client al centre, per poder-li oferir el que necessita i espera, i sobretot poder fer front a les seves noves necessitats. En el nostre sector, aquesta crisi ha accelerat tendències ja iniciades anteriorment. La pandèmia a la banca l’ha agafat més ben preparada que en l’anterior crisi econòmica i, per tant, ha pogut ser part rellevant de la solució.



Els bancs andorrans desenvolupen una activitat que, des de múltiples perspectives, resulta necessària i beneficiosa per al conjunt del país, i que en la situació economicofinancera actual s’ha posat encara més en relleu. En primer lloc, i més enllà del pes directe que té el sector al PIB d’Andorra, la banca contribueix a crear el 5% dels llocs de treball directes, llocs de treball que són permanents i qualificats. En segon lloc, el sector ha estat l’impulsor de la digitalització amb una inversió de més de 120 milions en els darrers cinc anys, i que va facilitar que amb tres dies el 80% dels empleats de la banca poguessin teletreballar sense que es veiés impactat el servei. I en tercer lloc, i per damunt de tot, el sector bancari desenvolupa una funció econòmica bàsica com és el transvasament de l’estalvi a la inversió creditícia, i per tant aporta finançament a les empreses, ciutadans i l’administració perquè puguin tirar endavant projectes i negocis.



La crisi econòmica derivada de la pandèmia ha posat en valor la importància de disposar d’un sector bancari propi, que està al costat del país i de la seva gent, que facilita liquiditat, i que aporta solucions a les necessitats dels seus clients, fins i tot en un entorn advers com el que vivim. La banca, com ha fet fins ara, podrà continuar fent la seva funció i seguir competint en un entorn regulatori exigent sempre que aquest sigui equivalent a aquell que aplica als nostres competidors.



És per aquest motiu que l’accés a la liquiditat del Banc Central Europeu resulta imprescindible perquè el sector pugui competir en igualtat de condicions amb altres bancs europeus que sí que disposen d’aquest suport explícit. Aquest accés esdevé necessari en l’escenari previst de major integració del mercat de serveis financers de la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Sense ell, els bancs andorrans estarien davant un desavantatge competitiu evident, que impediria l’assoliment de l’acord d’associació.



Tenint en compte la grandària dels bancs europeus a ningú se li escapa que aquesta condició serà necessària però no suficient, ja que caldrà també que en la negociació de l’acord d’associació el sistema financer andorrà disposi dels mecanismes escaients per continuar sent competitiu en el nou entorn. Un informe emès l’11 de febrer del 2019 pel Parlament Europeu en el marc de la negociació de l’acord d’associació entre la UE, Mònaco, Andorra i San Marino recomanava que es tinguessin en compte els criteris socioeconòmics específics de cada país i que s’adaptessin els períodes de temps per garantir a cada país i de manera gradual una veritable igualtat de condicions i una adequada capacitat competitiva. És per aquests motius que és necessària l’exclusió de l’activitat bancària del passaport comunitari mentre no es pugui garantir la igualtat de condicions i una capacitat competitiva adequada davant les grans entitats bancàries europees. El sector ha sabut adaptar-se i fins i tot avançar-se als canvis al llarg dels més de vuitanta anys d’història, és un sector preparat i qualificat per fer dels reptes oportunitats.



La sostenibilitat i diversitat del sistema financer andorrà no només és una condició sine qua non per a la prosperitat econòmica del país, sinó també una condició imprescindible per a l’estabilitat social i per a la sobirania econòmica i política del nostre país. I amb això treballem també des de l’Associació de Bancs Andorrans, per ajudar a fer més competitiu el nostre sistema bancari perquè pugui continuar sent un motor econòmic i social del nostre país.



*Esther Puigcercós

Directora general d'Andorran Banking

