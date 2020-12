Accés universal a la vacuna

Actualitzada 15/12/2020 a les 06:09

La cursa per administrar la vacuna de la Covid-19 evidencia posicions i criteris diferents, tant en la compra com en la seva distribució. El Govern britànic ha estat el pioner a dispensar el fàrmac, començant per les persones de més edat; Brussel·les ha reservat 300 milions de dosis de la vacuna de Pfizer i 160 de la de Moderna per als socis de la UE, amb la idea de fer un repartiment proporcional a la població de cada país. En representació de la línia més dura, Trump, amb el lema American First, ha firmat una ordre executiva basada en una llei del 1950, que dona prioritat als nord-americans en l’administració de medicaments produïts al país.



És evident que la capacitat de compra dels països rics contrasta amb la dels menys avançats i dues realitats s’enfronten: els del nord, sense problemes econòmics per accedir a la vacuna, i els del sud, mancats dels recursos per obtenir-la; més de la meitat de les vacunes estan en mans del 14% de la població. Per pal·liar la desigualtat s’ha creat la iniciativa internacional COVAX, en la qual participen governs, organitzacions internacionals com l’OMS i el Banc Mundial, i fundacions com la del matrimoni Gates. Volen comprar 2.000 milions de dosis per distribuir en els països que no poden pagar els preus de mercat. Tot i comptar amb 1.650 milions d’euros, necessiten més del doble per vacunar el 20% de la població el pròxim any i assolir resultats eficaços. Per a alguns països, aquesta iniciativa és insuficient i cal sumar més esforços, fet que ha empès l’Índia i Sud-àfrica a liderar una petició, adreçada a l’OMC, recolzada per 99 dels 164 països membres, a favor de la suspensió temporal de la propietat intel·lectual sobre medicaments i vacunes contra el coronavirus.



La Covid-19 ha provocat més d’un milió i mig de morts a escala mundial; els reptes són globals i per obtenir efectivitat les taxes de vacunació han de ser massives. La suspensió temporal de les patents permetria augmentar la producció i arribar a la immunitat de grup que l’OMS situa en el 70% de la població mundial. En qualsevol cas, els experts afirmen que la vacuna no tindrà efectes immediats i caldrà esperar uns mesos per sentir els seus beneficis; mentre, s’haurà de dur mascareta i mantenir el distanciament social abans de tornar a la vida normal.