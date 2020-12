L'Or Blanc i la Covid

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:32

Com cada any en aquestes dates, la meteorologia del nostre país ens regala l’arribada de l’or blanc en forma de nevades a parròquies altes i pistes d’esquí. En condicions normals, tot el país estaria en plena ebullició per garantir als turistes i esquiadors una experiència única igual que cada any. No obstant això, aquest any es diferent, la Covid i la por que la pandèmia es desfermi un altre cop han fet que França i Espanya hagin establert limitacions importants al moviment dels seus ciutadans. França, conseqüent amb el que predica, ha decidit que les seves estacions romandran tancades fins a principis de gener. El Govern andorrà ha pres la decisió conseqüent de seguir la mateixa pauta marcada per França amb l’objectiu de lluitar contra la propagació de la pandèmia ajornant l’obertura de les nostres estacions d’esquí fins al 3 de gener de 2021. En canvi les estacions propietat de la Generalitat de Catalunya han decidit un enfocament diferent al dels seus veïns, prioritzant l’inici de l’activitat i anunciant l’obertura el 14 de desembre tot i l’empitjorament de les ràtios de transmissió de la pandèmia a Catalunya. Gràcies a l’abundant neu que ha caigut aquests dies, a partir del 3 de gener, seguint els protocols marcats pel Govern d’Andorra, que ha gestionat l’actual situació de pandèmia amb bona nota, els esquiadors i turistes podran gaudir de 3.075 hectàrees d’àrea esquiable, 303 km de traçat distribuïts en 197 pistes, restaurants, escoles d’esquí, etc. Si bé les pistes d’esquí seguiran essent les estrelles de l’hivern, hotels, restaurants, comerços, shopping i moltes altres activitats donaran la benvinguda als turistes amb seguretat. Tots desitgem que l’actual situació de pandèmia acabi perquè els nostres visitants puguin gaudir d’un país dissenyat per oferir als seus turistes i esquiadors una experiència única al voltant de la neu, i també modèlica en la lluita contra la pandèmia.



* Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe