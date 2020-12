Carta d'Andorra

Actualitzada 14/12/2020 a les 06:24

Benvolguts veïns, us escrivim per fer-vos arribar un cop més el nostre neguit per la situació creada frontera endins, a causa de les decisions que heu pres a casa vostra per fer front a la pandèmia. Com bé sabeu, les circumstàncies històriques han dut el nostre país a ser una mena d’illa sobirana al mig dels Pirineus. Tanmateix, sempre que us ha convingut ens heu fet saber que la clau de casa nostra està a les vostres mans. Històricament, no s’ha dubtat a regular el trànsit de mercaderies i persones vers les nostres valls, per tal d’aconseguir el que políticament convenia. Creiem que aquesta manera de relacionar-nos hauríem de ser capaços d’erradicar-la definitivament. Més encara quan aquestes decisions vinguin de dues o més administracions. Perquè el que abans havia estat una forma de pressió política, ara, en un món hiperconnectat i globalitzat, on les comunicacions són primordials per a la pervivència de les persones, la reducció del trànsit ja no és de rebut. Ens recordareu que hi ha d’altres camins per combatre les pandèmies, i si calgués, per dirimir les diferències. Per això, malgrat que unes lleis antiquades ho permetin, les persones que estan al capdavant de les institucions haurien d’evitar el confinament de tot un país dins els seus límits administratius. Andorra és més que una àrea de 468 km2. És un motor econòmic de primer ordre per les regions veïnes, tant del nord com del sud. És una terra d’encontre i d’intercanvi per les seves poblacions. Aquí, el fet pandèmic ja el tenim en compte, tal com feu vosaltres. Ja que el coronavirus no respecta ni fronteres ni nacions, hauríem de ser capaços de combatre’l colze a colze, com ens recorda la nova salutació que ara ens fem, cada cop que ens trobem. Per part nostra, estem preparats. Ho hem demostrat, i amb vosaltres hi estem col·laborant des del primer minut. Així doncs, és inaudit que encara no accepteu el fet que biològicament som interdependents. Que en el tema sanitari de res serveixen les reticències i el politiqueig. Andorra i l’Alt Urgell són una única bioregió, regada amb les aigües de la Valira. Talment l’Arieja, el riu homònim de la qual neix a la trenca d’Andorra. Per això us demanem, respectuosament, que enfrontem aquesta situació amb confiança mútua i permetent la circulació. Aportant en benefici de tothom.

#1 Carlemany

(14/12/20 07:33)