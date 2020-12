James Bond en temps de Covid

El cèlebre espia i la seva darrera aventura hauran d’esperar fins l’any 2021

Benjamí Rascagneres

L’actual situació d’emergència sanitària impacta en totes les professions, incloses les més discretes, secretes i clandestines. El cèlebre espia James Bond i la seva darrera aventura hauran d’esperar fins l’any 2021 (de moment) per a la seva projecció en sales de cinema. I és que l’època en què vivim és particularment dura per a aquests professionals.



La Covid ha provocat, més enllà de confinaments successius, una reducció important de l’afluència de persones a llocs públics. Igualment, tot i un tímid canvi recentment, els bars i restaurants romanen tancats o, almenys, amb horaris reduïts. Així, desapareixen, gairebé del dia a l’endemà, els indrets privilegiats on intercanviar discretament informacions o realitzar vigilàncies. És més, l’aturada sobtada del transport aeri hauria pogut provocar que alguns espies es trobin bloquejats en països en què realitzaven operacions clandestines sota cobertures falses.



El confinament global ha marcat un profund i llarg silenci per als professionals que treballen des de l’ombra. Un parèntesi que, de ben segur, durà a una reflexió i reestructuració dels serveis d’intel·ligència i de les seves metodologies de treball.



No només ells, sinó que els policies, especialment els que es dediquen a la investigació (la famosa secreta), s’hauran vist obligats a adaptar-s’hi. Amb els bars tancats i l’escassa circulació de persones, realitzar vigilàncies i seguiments ha esdevingut un veritable malson. Com no atreure l’atenció o evitar cremar-se, o sigui ser descobert, quan els carrers són pràcticament buits? Bars i terrasses constitueixen indrets privilegiats per fixar punts de vigilància discrets. En canvi, operar des d’un vehicle passa difícilment desapercebut.



Igualment, l’intercanvi d’informació amb altres cossos o agències que requereixen contacte físic degut a la sensibilitat i confidencialitat de les dades ha esdevingut impossible.



Podríem pensar que els criminals experimenten les mateixes dificultats i que, per tant, hauran reduït significativament les seves activitats. Ara bé, sempre van un pas per endavant, i així ho demostra el mercat de la droga que no s’atura, tot i les circumstàncies. Si trobem excuses fútils i de riure per justificar un desplaçament fins al Mercadona de la Seu d’Urgell, de ben segur que els delinqüents faran prova d’encara més imaginació. Anar a córrer o passejar el gos del veí una vintena de vegades al dia han estat algunes de les tècniques utilitzades per garantir un delivery especial.



En aquest context, el factor humà queda relegat a un segon pla. El recull d’informació i el seguiment dels criminals esdevé tecnològic. De fet, força és d’admetre que la Covid ha accelerat de forma vertiginosa la digitalització de la societat. Es crea un ciberespai paral·lel al món físic, on, sovint de forma inconscient, bolquem més dades que en la realitat i en el qual som més fàcilment vigilats. Tot i que les professions de l’ombra que vetllen per la nostra seguretat no podran mai prescindir del factor humà, l’element digital tindrà cada cop més importància. I s’hauran de garantir aquestes mètodes d’investigació per mantenir la convivència pacífica que tant ens caracteritza.