Actualitzada 04/12/2020 a les 06:17

Una de les sèries de moda aparegudes darrerament en una plataforma de continguts és Gambit de dama. La sèrie de set capítols ens endinsa d’una manera absorbent al desconegut món dels campionats d’escacs. De fet, el gambit de dama es la jugada inicial en què les blanques mouen el peó que hi ha davant de la reina. A la sèrie, ambientada als anys cinquanta i seixanta, se’ns explica com funcionen els campionats amb els seus matxs, com s’entrenen els jugadors, la rivalitat existent entre països occidentals i els del bloc rus… Un dels triomfs de la sèrie és que el personatge principal és una dona, Beth Harmon, majúsculament interpretada per l’actriu Anya Taylor-Joy. La història de Gambit de dama és la d’una nena prodigi que de ben petita aprèn a jugar els escacs i que aviat anirà progressant, campionat rere campionat, partida rere partida, amb l’objectiu de ser la número 1 del món. La finalitat d’aquest article no és explicar com acaba la sèrie, sinó més aviat preguntar-se quin és el seu tema principal. Es podria pensar amb molta lògica que el tema principal són els escacs. De fet, la majoria de les escenes giren al voltant del tauler amb els 64 quadres blancs i negres i amb les 32 peces. Tot està centrat en l’antic i misteriós joc dels escacs. L’èxit de la serie ha estat tan fantàstic que els escacs s’han posat de moda. Mai al món hi ha hagut tantes partides d’escacs com després de l’aparició d’aquesta sèrie, tant en línia com presencial.



Però en el fons, els escacs en aquesta sèrie només són un excel·lent embolcall per a una història mil·lenària. Perquè el tema principal, el veritable tema de la minisèrie, és la clàssica història de la superació de les dificultats. El missatge porta implícit el fet que per superar les dificultats aparentment insuperables cal un enorme esforç per part de l’heroi o l’heroïna, però al final, amb els resultats, totes les llàgrimes i suors es veuen recompensats.



I és que la situació actual creada per la Covid-19 fa pensar que davant nostre fa dies que estan creixent les dificultats insuperables. La recepta per a la seva superació diuen els experts que és la mateixa de sempre, esforç, tenacitat, no perdre l’esperança i molta força voluntat. No són moments per donar lliçons però sí que es pot reclamar que des de l’àmbit polític, ja sigui governamental o comunal, s’esmercin tots els esforços –ordinaris i extraordinaris– perquè la ciutadania d’aquest país pugui fer front a aquest mur insuperable de dificultats que ha fet créixer la Covid-19.