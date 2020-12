Actualitzada 03/12/2020 a les 22:42

Demà, 5 de desembre, es commemora l’International Volunter Day, nom original en anglès que va designar l’Assemblea General de les Nacions Unides el 17 de desembre de 1985 per acord perquè cada anys aquest dia se celebrés mundialment el Dia internacional del voluntariat, per tal de contribuir i sensibilitzar les persones de tot el món sobre el voluntariat des de tots els seus vessants i, a la vegada, per reconèixer el compromís dels voluntaris. Amb la commemoració d’aquest dia, l’Assemblea General de les Nacions Unides va instar els governs a impulsar aquesta diada per reconèixer persones i entitats que de forma lliure i solidària tiren endavant projectes en benefici de les persones i de la societat en general. Las tasca i l’entrega diària dels voluntaris la fem encara més visible commemorant aquest dia i és molt important el reconeixement de totes les accions realitzades per les persones voluntàries, ja que són precisament les que permeten i permetran transformar amb les seves accions la realitat dia rere dia. El voluntariat és una via de compromís i entrega de la qual tot­hom en algun moment de la seva vida hauria de ser partícip i participar. Ajudar a través del voluntariat ja sigui col·lectius en risc d’exclusió social, amb necessitats especials, quan hi ha hagut grans catàstrofes, esdeveniments esportius, socials i culturals, tasques de cooperació més enllà de les nostres fronteres o en temes relacionats amb la sanitat i segur que em deixo moltes més tasques pel camí. On arriba un voluntari amb una mà estesa i un somriure arriba un ésser humà compromès amb una societat més justa i solidària sense demanar mai res a canvi, ell sap perfectament quina és la seva tasca i també sap que moltes vegades allò que dona com a entrega voluntària no és res més que una mica del seu temps en fer un acte que al final l’enriquirà com a persona molt més enllà del que es pugui imaginar.