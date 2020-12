Tren o aeroport

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:30

És evident que hem de millorar les comunicacions des d’Andorra cap als altres països del món, sobretot per quan les puguem utilitzar lliurement i sense permisos especials, trampetes i altres... Amb embarcacions serà difícil que puguem sortir del nostre país. Només ens queda doncs la connexió per terra o per l’aire. Penso que resulta evident que no podem invertir de 500 a 700 milions en la construcció d’un aeroport, per molt que pogués abastir també un heliport. Encara que trobéssim inversors per abaratir aquest cost, l’impacte ambiental seria brutal. Crec que tampoc podem invertir 300 milions en un tren des d’Andorra fins a Puigcerdà per enllaçar després amb Barcelona, encara que es repartís el cost en deu anys, que és el temps necessari per enllestir-lo. També tindria el seu impacte ambiental, encara que segurament seria inferior. Potser en tindríem prou amb un petit trenet fins a l’aeroport de la Seu d’Urgell. O si més no amb una millora de les comunicacions amb dit aeroport. De moment ara mateix tenim el Govern presentant el projecte de l’aeroport a l’OACI (Organització d’Aviació Civil Internacional), l’EFA posicionant-se favorablement a l’aeroport promocionat per la Cambra de Comerç, especialistes convidats per la CEA dient que aquest projecte seria molt complicat i que millor estaria invertir en un tren... I tots els altres pendents de la solució d’una pandèmia. Ara mateix no toca perdre el temps discutint aquest problema. Ni tan sols cal que ens preocupem per tenir una PCR negativa per aterrar a l’aeroport de Barcelona provenint del de la Seu ja que no podem ni baixar a la Seu.

#1 Xavier

(02/12/20 08:07)