Actualitzada 01/12/2020 a les 06:27

La torrada cau a terra i sempre que ho fa pel cantó de la melmelada i deixa tot el terra empastifat evoquem la llei de Murphy. El principi universal segons el qual si quelcom pot anar malament, anirà malament... Bé tampoc és tan senzill, ni tan evident; moltes vegades succeeix a l’inrevés, però llavors respirem alleujats i no ens recordem de Murphy.



A qui devem la llei de Murphy? Doncs al senyor Edward Murphy, un nord-americà que a mitjan segle passat va treballar per a les forces armades dels Estats Units que es dedicava a estudiar els efectes de la força G en el cos humà.



Al principi feien circular cert tipus de vehicles per les vies del tren als quals hi afegien coets per provar diferents acceleracions.



Sembla que un cop fetes les primeres proves van decidir experimentar amb animals.



En concret va ser un ximpanzé a qui convenientment lligat i protegit van llançar a tota castanya per la via. No sé com l’animal va pair l’experiment, però el resultat, el mesurament de la força G, va ser zero. En acabar la prova no van tardar gaire a descobrir que els cables elèctrics s’havien posat al inrevés; per aquest motiu no donaven cap tipus de lectura.



Va ser en aquest moment quan Murphy va dir quelcom semblant a “si hi ha més d’una forma de fer un treball i una pot acabar en desastre, el més probable és que algú ho faci d’aquesta manera”.



Òbviament la culpa no era de Murphy, sinó d’un treballador, pobre, que va instal·lar malament els cables. Ni el treballador ni el ximpanzé han passat a la història, però sigui com sigui aquest és l’origen de la llei de Murphy.



Amb el pas dels anys la frase i el principi s’han estès a l’àmbit popular i ara la fem servir tot sovint...



Però té alguna base sòlida, una llei física, el principi?



No en tinc la més mínima idea. Això, sí, per pura lògica sembla que un objecte té tendència a tocar a terra pel cantó que pesi més...



Més enllà d’aquesta petita reflexió, moltes vegades la llei no es compleix. Per posar un exemple simple podem pensar en totes les vegades que el mòbil ens cau a terra i quantes vegades es trenca. Si la llei fos certa no pararíem d’anar al taller.



Tampoc sé si la llei es pot aplicar als anys. Però si tenim en compte tot els que estem vivint aquests darrers mesos, l’any 2020 ha estat un clar representant de la llei de Murphy. Per sort, les coses canvien, i com deia Swami Tilak: “En la profunditat de la nit, comença la matinada.”