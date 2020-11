De blau pels infants

Actualitzada 23/11/2020 a les 21:22

Divendres Andorra es va pintar de blau per commemorar el Dia mundial sobre la infància, per celebrar l’aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per les Nacions Unides aquell mateix dia del 1989.



Aquest any, aquest dia ha estat especial. Primer perquè aquest 2020 també fa 25 anys que Andorra va signar la convenció i molt s’ha avançat des de llavors. Només per mencionar alguns assoliments, el març de l’any passat s’aprovava la primera Llei dels drets dels infants i els adolescents i ja s’està treballant, comptant amb la participació dels mateixos nens i nenes, en el primer pla nacional de la infància, que ha d’establir i prioritzar els programes i accions perquè els infants i adolescents del nostre país es desenvolupin plenament com a ciutadans de ple dret que són.



I segon perquè la gran majoria d’accions que s’han fet per donar visibilitat als drets dels infants han hagut de ser online degut a la pandèmia que estem encara vivint. Tot i això vau ser molts, centenars, els que us vau sumar al nostre compromís per i amb els nens i nenes d’Andorra i d’arreu del món. Des dels mateixos Govern i comuns fins a empreses privades i parapúbliques que van canviar el logotip al blau passant per museus, mitjans de comunicació, clubs esportius, biblioteques, federacions, centres escolars, llars d’infants, botigues amb aparadors de color blau, polítics i molts més que vau estar tot el dia mostrant el vostre suport i donant la veu als mateixos nens i nenes fent-los participar en el vostre dia a dia.



Tot i l’èxit de la jornada, que des d’aquí us agraeixo, hem de ser conscients que aquest compromís amb i pels infants, amb el seu dret a ser escoltats, a donar la seva opinió i a participar en tot allò que els afecta directament però també indirectament, l’hem de mantenir sempre, no només el Dia mundial dels drets dels infants. Només quan això sigui aix, haurem aconseguit el nostre objectiu.