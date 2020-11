Consolidem i avancem!

Actualitzada 24/11/2020 a les 06:23

Adrià Espineta

El 5 de novembre passat vaig ser elegit, entre els meus companys, president de la secció jove de Demòcrates. Abans que res vull deixar palès que, a part del gran honor que representa per a mi haver estat escollit per a l’exercici de la presidència, aquest comporta, alhora, una gran responsabilitat: ser la via per fer arribar a la resta del partit els interessos, neguits i propostes dels joves que conformem la secció, ja que tots ells ens permeten avançar. Aquest va ser un dels principals compromisos que vaig adquirir en assumir la presidència ja que la veu, els interessos, projectes i objectius dels joves sempre han de poder arribar a tothom, dins i fora del partit. Així mateix, un altre dels objectius que em marco és la consolidació de la secció pel que fa als membres actius i, alhora, poder assegurar-ne un creixement a través de nous integrants.



Un partit i per extensió una secció jove ha de ser accessible a totes aquelles persones que es considerin afins de base als seus valors i principis, però que alhora puguin aportar, des de la lleialtat al país i des del sentit de servei públic, nous punts de vista i projectes que ajudin a construir el camí que, junts, hem estat construint d’ençà la fundació de Demòcrates l’any 2011.



La secció jove de Demòcrates manté ben vius els valors que van inspirar la confluència de sensibilitats polítiques per assegurar el naixement del partit i els duu a terme mitjançant la participació, per exemple, al grup de treball conformat per representants de totes les seccions joves del país per elaborar una proposta d’acord en matèria de joventut. Aquest projecte, completament transversal, és un clar exemple de l’oportunitat que tenim els joves, de totes les sensibilitats polítiques i de forma conjunta, d’incidir en les decisions i projectes que ens afecten directament.



Acabo reivindicant l’esperit crític que ha de destacar en una secció jove. Des de la deguda lleialtat i respecte al partit i a les institucions, la secció jove de Demòcrates mantindrà un esperit crític i constructiu, assegurant l’equilibri per continuar avançant, per Andorra.