Transversalitat i Covid

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:30

Últimament la necessitat de treballar transversalment i en equip, d’una manera interdisciplinària, apareix de manera reiterada quan ens plantegem qualsevol tipus de millora.



Cada cop sorgeixen nous problemes i demandes que no afecten un sol sector sinó el conjunt de la societat, i calen actuacions integrals que aprofitin sinergies, que optimitzin els recursos existents i que donin més qualitat als resultats, i que aquests arribin al màxim de ciutadans.



I justament la Covid ha evidenciat el valor de la transversalitat entre salut, economia i societat.



Ens trobem en un moment complex i molt difícil per moltes ciutadanes i ciutadans, què per poder afrontar-lo cal aplicar el concepte de transversalitat per poder arribar a accions o mesures adaptades que no causin altres efectes colaterals tant o més greus.



Per tant hauríem d’analitzar: com està canviant la nostra vida a conseqüència de la Covid?



I si aquests canvis han vingut per quedar-se?



La pandèmia ha posat en relleu les debilitats i les amenaces però també les fortaleses i les oportunitats. També ha mostrat el paper actiu dels ciutadans tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu. Alhora s’ha evidenciat la capacitat de resposta adaptativa del sistema sanitari i dels serveis públics en què la mirada transversal ha estat imprescindible.



Aquesta situació mantinguda en el temps durant mesos ens produeix un desgast enorme i per aquesta raó és important donar un missatge que som capaços i que tenim aquesta força interior per poder-lo superar.



En aquest sentit, la recuperació ha d’anar orientada a poder aconseguir un món més equitatiu, més resilient a futures crisis, més sostenible però alhora menys dependent.



La resiliència és la capacitat d’afrontar situacions molt difícils, adaptar-se de forma positiva, ser capaços d’aprendre i millorar, i tornar a la normalitat. Fins i tot, de vegades, amb més èxit que les persones que no han patit cap esdeveniment estressant.



Sense oblidar que un dels aprenentatges amb la Covid és que hi ha variables alienes al nostre control, i per avançar en el nostre dia a dia hem de saber distingir entre real o fals i entre important o impactant i així prioritzar de forma segura el camí que hem de seguir.