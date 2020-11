Sobre números

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:26

En qüestió de números els europeus portem cert desavantatge històric. Coneixia l’amable lector que la manera com escrivim els números avui en dia només té uns 500 anys? A Europa, els àrabs van introduir la forma com escrivim els dígits del 0 al 9 cap al segle XI, tan sols uns dos-cents anys abans de la signatura del primer pariatge (1278). Un altre avenç clau que van introduir els musulmans va ser el sistema de posicionament numèric. En aquest sistema, el dígit de més a la dreta representa les unitats, el que té al costat esquerre les desenes, més a l’esquerra les centenes, etcètera. Aquesta aportació no és trivial. Imagineu com de feixuc pot ser sumar o multiplicar en números romans, que està basat en un sistema additiu que consisteix a sumar o restar els valors de les lletres.



Així doncs, hem d’agrair als musulmans molts dels avenços científics i matemàtics produïts a Europa gràcies a l’aportació dels seus matemàtics. Però el curiós del cas és que ells no van ser els que van crear tot això. Van ser el matemàtics indis els que van inspirar els àrabs. Efectivament, l’origen de tot plegat prové de l’Índia. El sistema posicional, la forma de cada dígit… i fins i tot el fet que tinguem un símbol per al zero. El símbol per representar el no-res va aparèixer el segle IX després de Crist i el van inventar els hindús. No sembla increïble que els grecs i els romans tinguessin unes civilitzacions tan avançades i no tinguessin un símbol per representar el zero? Coses de la història.



Tota aquesta introducció d’història matemàtica voldria que servís per a dues coses. La primera per no oblidar d’on venim i ser sempre humils sobre el que tenim i hem aconseguit. Moltes coses de les que ens enorgullim i que fem nostres les devem a altres que han trencat barreres impossibles i ens han fet avançar a tots plegats.



I la segona, més adient als temps que cor­ren, la crisi mai vista de la Covid-19 ens posa a tots a prova en l’àmbit matemàtic. Els propers dies, els comuns i el Consell General hauran d’aprovar els pressupostos per a l’any 2021. Espero i desitjo que els diners de projectes megalòmans, que tan sovint veiem anunciats a bombo i platerets, aquest any vinent es reinverteixin en diners per a la gent. No cal ser vident per preveure el gran patiment que aquesta greu crisi està generant i generarà a tots els ciutadans d’Andorra. De les decisions com invertiran els diners els polítics que estiguin en situació de decidir en depenen la vida de 77.000 persones. Esperem que estiguin a l’altura.