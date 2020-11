31 anys de lluita

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:36

El 29 de novembre Amida complirà 31 anys de vida i de lluita en defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional d’Andorra. Els orígens dels moviments associatius a Andorra al voltant de les persones amb diversitat funcional es remunten als anys 1987-1988, durant el mandat del síndic general Francesc Cerqueda, en què es va encomanar a l’arquitecte Antoni Pol els primers treballs per poder elaborar les ordinacions per regular l’eliminació de les barreres arquitectòniques en espais i locals d’ús públic per oferir accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, es van definir els símbols i anagrames per poder identificar els indrets i zones adaptades per a les persones amb diversitat funcional establint un termini de cinc anys de marge perquè la resta de dependències públiques poguessin complir les directius de la nova llei, i es van establir les primeres normatives sobre les voravies i les àrees de circulació dels vianants i les dimensions mínimes dels accessos als edificis públics. El 18 de juny de 1989 es va presentar la demanda de constitució d’Amida i va rebre l’aprovació de Govern per decret el 29 de novembre de 1989. Des d’un principi i tal com marquen els seus estatuts, Amida va aglutinar tota la discapacitat i va néixer amb la vocació de representar i defensar els drets i llibertats de les persones amb diversitat funcional, i un dels seus principals objectius va ser demanar la correcta aplicació de la normativa existent per la supressió de les barreres arquitectòniques per poder millora la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. El següent pas va ser conscienciar el Govern i el Consell General de la necessitat d’elaborar una llei que garantís la igualtat efectiva a la resta de ciutadans de les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats sensorials. Del 1989 al 2020 han passat 31 anys de reivindicacions i lluita d’Amida i seguim lluitant.