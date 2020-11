Mirada de gossa

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:16

Vivim així: entre stop-labs, teletreball, bars tancats, restaurants sense comensals, carrers buits i calaixos eixuts sense necessitat de pluja, comerços avor­rits, l’estiuet de Sant Martí i les nevadetes a les altures, la suspensió d’una activitat rere una altra, la roda de fira de la capital, els positius del MoraBanc i els set gols dels portuguesos, les misèries de Can Barça, les obres de la baixada del Molí i de la passarel·la, els col·lapses per entrar i sortir de la Massana, els cotxes i les castanyes de Canillo, la vacuna als vells i als grassos perquè no ens morim de grip i esperem a fer-ho de Covid, la preocupació per quan ens deixaran sortir de la gàbia i hi deixaran entrar els ocellets de fora perquè ens deixin els calerons, el comiat tragicocòmic al Punt de Trobada, la recollida d’aliments per a la Creu Roja, les baralles entre policies i moltes grans i petites coses més que ens ajuden a continuar-nos distraient i a fer realitat que qui dia passa any empeny.



I mentre vivim entre tot això, a alguns ens sembla que ens fan passar garses per perdius. A principi de mes, deu països europeus ens han tornat a reclamar la famosa despenalització, però nosaltres continuem amb les orelles a cal ferrer; a més, n’hi ha per pixar-s’hi de riure si pensem que un d’aquests països és França, presidit per un dels nostres coprínceps, i que la senyora ministra esgrimeix que la despenalització posaria en risc l’estructura de l’Estat quan és evident que, en aquesta qüestió, qui mana és l’altre Copríncep. Com anava allò de la palanca? D’altra banda, en el mateix examen del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, alguns països (torneu-hi a posar França pel mig) ens recomanen donar llum verda a la doble nacionalitat, és a dir, deixar de fer veure que no la té pràcticament tothom, i rebaixar els anys per accedir al passaport, que hi ha gent que s’ha podrit esperant-ho.



M’hauria agradat ser gossa. Remenaria la cua, em deixaria fer moixaines, correria darrere les llebres que em semblessin gats i us miraria foteta tot pensant: “Mira si ho han fet malament que abans ens posaven morrió a nosaltres i ara se l’han de posar ells!” És clar que, si s’ha de pagar una taxa per tenir-me...