Caca de gos

“Una taxa va destinada a finançar un servei o un ús concret prestat per l’administració pública. La recaptació generada per la taxa s’ha d’utilitzar doncs exclusivament per costejar el cost del servei, no podent utilitzar-la per a altres fins.” Quin servei pot oferir un comú per la tinença de gossos? Evidentment, netejar-ne la caca. Fins i tot hi ha gent que pensa que si ho volen cobrar que netegin ells... Amb això no vull dir que els propietaris de gossos no hagin de netejar les seves defecacions o miccions i que puguin ser sancionats si no ho fan. No tinc gossos, ni tampoc és que m’entusiasmin en absolut, però trobo del tot absurd el fet de fer pagar una taxa per tenir-ne un, sigui quin sigui l’import o la mida del gos en qüestió. Ni tan sols s’han posat d’acord tots els comuns a l’hora de fer pagar aquesta taxa, encara que no crec que algú canviï de parròquia per no pagar-la. Ara mateix sembla com si ens estiguessin enganyant d’alguna manera, partint d’un import de la taxa molt elevat i baixant posteriorment la taxa per fer callar les queixes. Els propietaris de gats no han de pagar cap taxa? O és que tots els gats fan la caca a casa seva? Penso doncs que no es tracta d’una taxa sinó d’un impost més encobert. Ara vindran també taxes per anar a collir bolets, per als turistes, per passejar? No és d’estanyar doncs que un estudi realitzat anomenat Paying Taxes ens situï en el lloc 20è entre 190 països analitzats pel que fa al sistema fiscal. Ui... Perdó... Que aquest estudi va destinat a empreses... M’agradaria saber també com es farà el control per cobrar aquesta taxa a tothom.

#1 Toni

(18/11/20 08:41)