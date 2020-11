Recuperem la il·lusió

Actualitzada 16/11/2020 a les 21:26

Eduard Muñoz

Els darrers dies hem vist arreu del país com, a poc a poc, els carrers i carrerons s’han anat engalanant amb l’enllumenat nadalenc. A la vegada, els comuns ens van sorprenent amb diferents atraccions i decoracions, propostes enfocades tant al conjunt de residents com a l’atractiu turístic propi d’aquestes festes.



En el cas d’Andorra la Vella aquest fet ha generat controvèrsia per als membres del Partit Socialdemòcrata i una part de la ciutadania. Creuen innecessària la instal·lació d’una roda de fira, en el moment peculiar que ens trobem i per l’augment de contagis que pot presentar. Un següent inconvenient que plantegen és la despesa.



Els comuns jugaran un paper fonamental durant els pròxims mesos. Hauran de dedicar esforços per no perdre atractius, com és el cas del Poblet de Nadal de la capital. És important que així ho facin, perquè cal recuperar la il·lusió perduda durant els mesos de confinament. A la vegada, ajuda a recuperar el moviment econòmic, que ha quedat aturat. Hem d’intentar que la situació actual no ens tregui l’alegria. Hem de combatre la pandèmia amb el respecte que es mereix, però no des de la por.



Cal que utilitzem les mesures sanitàries que ens donen les autoritats pertinents i tinguem confiança. Tal com diu el ministre Benazet no donem cames al virus, però tampoc li donem la nostra il·lusió per viure. No deixem que aquesta decaigui. Ja hem patit prou els darrers mesos per no merèixer una mica de distracció que ens presenten els comuns de cara a les festes de Nadal. Això sí, sense oblidar les mesures de seguretat. De ben segur que els equips comunals estan treballant per trobar el millor equilibri entre gaudir i seguretat.



És conegut que una petita inversió, com pot ser el cost de l’enllumenat, genera moviment econòmic. En el cas del PS han llançat un eslògan que diu Ara no toca. M’agradaria respondre que ara sí que toca: sí que toca retornar la il·lusió, sí que toca recuperar l’economia i sí que toca gaudir. Junt amb el Govern, els comuns tenen el paper de reactivar el motor econòmic i social, essencial per a la subsistència dels negocis dels voltants. A la vegada, assegurar al 100% la salut dels ciutadans com s’ha fet fins ara.

