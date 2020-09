Actualitzada 17/09/2020 a les 21:25

La pandèmia i la contenció ja han tingut conseqüències terribles: recessió econòmica, desocupació massiva, deteriorament de les condicions i drets del treball, desigualtat creixent i exclusió social a més de precarietat laboral. Més de 40 milions. Els treballadors de la UE han hagut de recórrer a disposicions laborals de curta durada, compensació d’ingressos i altres formes de protecció laboral com ERTO o reducció de jornada. Més de 10 milions de treballadors van ser acomiadats i es van trobar a l’atur permanent, a més a més de tots els treballadors atípics, autònoms, precaris i no declarats, que no ha tingut accés a mesures de protecció. La societat treballadora ha estat fortament afectada pel virus, i ha presentat el màxim nombre d’infeccions i taxes de mortalitat. Les dones es van veure especialment afectades per als efectes de la pandèmia. A més, hi ha categories desfavorides de persones com emigrants, treballadors mòbils i fronterers, minories ètniques,i les persones amb discapacitat i malalties han empitjorat la seva situació. Els treballadors que van proporcionar atenció i assistència als infectats i a qui es va assegurar la producció, els subministraments i serveis essencials eren molt sovint obligats a realitzar la seva feina en condicions no sanitàries i sense una protecció adequada amb les conseqüències negatives per al seu entorn. Els líders polítics i els governs han demostrat la seva manca de preparació davant d’aquesta crisi sense precedents. Això té efectes devastadors sobre els nostres sistemes i els nostres serveis públics, una prova que l’austeritat i la privatització no són bones receptes per garantir el benestar de les persones i la nostra seguretat. Les respostes dels Estats membres i de la UE a la pandèmia van arribar molt tard i encara tenen moltes limitacions. S’han posat en marxa les mesures d’emergència per donar suport als treballadors, sistemes de salut i empreses afectades per l’empresa. La crisi encara presenta buits: molts treballadors i empreses no estan recolzats per aquestes mesures sovint insuficients, mentre que, en molts casos, els recursos desplegats no proporcionaven un suport real a les persones, serveis públics i econòmics.