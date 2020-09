Bye bye, Mr. Marshall

L’herència que ens deixa Ramon López és un negoci solvent i viable, ara enfonsat

Actualitzada 17/09/2020 a les 21:28

Jaume Calvó Boronat

El passat dissabte em vaig despertar amb una gran notícia: “El Sr. Ramon LÓPEZ GALINDO era fora de la direcció general de l’AFA”, i dic gran notícia perquè tot i que obviaré qualificar aspectes subjectius de la seva personalitat com és la seva mala educació, la seva prepotència demostrada envers reconeguts i honorables personatges de la societat civil andorrana i finalment el fet prou significatiu que és incapaç de parlar l’idioma oficial del país en un lloc de tanta rellevància; sí que explicaré públicament els fets dels quals tant clients, empleats, tercers com la meva família estem sent víctimes, fets que es poden demostrar objectivament.



És sabut que l’agost del 2019, l’AFA sota la instrucció del Sr. Ramon LÓPEZ GALINDO va intervenir la companyia d’ASSEGURANCES GERNERALS, decisió que va prendre unilateralment sense el concurs del seu Consell d’Administració de l’Autoritat Financera d’Andorra, que es va assabentar més tard de tal greu decisió segons resa la resolució d’aquest senyor, perquè la companyia no tenia un Govern corporatiu adequat. A més, diré que dit senyor obviava que la Llei 12/2017 del 22 de juny d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, amb entrada en vigor l’1 de gener del 2018 i amb una aplicació escalonada fins al 2023, encara no disposa de l’obligatorietat de disposar d’una determinada estructura de Govern corporatiu ni els criteris de solvència de les asseguradores, ja que encara no estan en vigor.



Abans d’intervenir la companyia amb l’únic propòsit d’enfonsar-la hi havia moltes altres alternatives.



D’altra banda, el dit exdirector va validar uns informes de solvència i de liquiditat de la companyia elaborats al setembre del 2019 que van resultar ser greument erronis, ja que es va inflar artificialment en desenes de milions el passiu de la companyia i van voler demostrar de forma obstinada que la companyia estava en situació de fallida en confondre dramàticament la justícia andorrana. La realitat era ben diferent: la companyia era solvent amb un patrimoni altament positiu de 18 milions d’euros i tenia superàvit de tresoreria tal com ho demostra l’informe realitzat per una de les primeres firmes d’auditoria internacional, Grant Thornton. Tanmateix, aquesta firma denuncia en el seu informe un biaix confirmatori, és a dir, arribar a una conclusió errònia per mitjà d’afirmacions falses, en contra la companyia i els seus administradors. Aquestes falses suposicions i acusacions han provocat greus conseqüències a la companyia i als seus accionistes que caldrà depurar de ben segur per les vies que s’escaiguin.



La meva família i jo en defensa dels interessos de clients, empleats i tercers, esgotarem tots els recursos per defensar el nostre honor i honestedat.



Aquesta és l’herència que ens deixa aquest senyor en la seva curta trajectòria al Principat, un negoci d’una família andorrana absolutament solvent i viable ara enfonsat.



L’article 25 de la Constitució reserva els càrrecs institucionals als andorrans, i no hi ha dubte que aquest càrrec és institucional i que és necessari que conegui el país, les lleis andorranes, a més de la llengua oficial.



Finalment, tot i la gravetat dels fets, el més important i en el marc de l’interès general, és que aquestes actuacions abusives no es repeteixin i serveixin de precedent per evitar qualsevol perversió de les institucions andorranes garants del nostre estat de dret actual i de les futures generacions.