De Hong Kong a Bielorússia

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:22

Des de final d’agost s’està celebrant a la veïna ciutat de Perpinyà el festival Visa pour l’image. Hi conflueixen nombrosos fotògrafs de premsa, que exposen els seus treballs fins a final de setembre. Per tant, una visita obligada per a aquells que s’interessen pel que passa en el nostre petit món globalitzat. I una oportunitat de viatjar, per la imatge, sense assumir cap risc sanitari.

El jurat ha atorgat diferents premis a uns reportatges que, com sempre, expressen millor la realitat que un llarg article d’anàlisi. Entre totes aquestes distincions en voldria avui destacar dos.



En primer lloc, el Visa d’or News, atribuït a Fabio Bucciarelli per un treball publicat a The New York Times. Ha il·lustrat en aquest mitjà la crisi sanitària a Itàlia, i més precisament a Bèrgam, ciutat durament colpida pel coronavirus. Les seves fotografies evidencien el drama que va travessar aquesta petita ciutat i, de manera indirecta, justifiquen plenament les mesures de precaució que imposen els diferents governs per evitar una propagació de l’epidèmia. Aquestes instantànies, de ben segur, faran entendre als reticents que les decisions preses no tenen com a finalitat vulnerar les llibertats públiques, sinó únicament protegir la població.



En el mateix àmbit de les llibertats públiques, cal destacar el reportatge gràfic d’Anthony Wallace, que va seguir, entre el juny i el desembre del 2019 les manifestacions dels estudiants i posteriorment de la majoria de ciutadans de Hong Kong, que s’oposen a la ingerència de la Xina amb un menyspreu evident pels acords que s’havien atorgat, en el moment que el Regne Unit es va retirar d’aquest territori. Moltes manifestacions que, ara per ara, no han obtingut l’efecte desitjat, atès que la Xina ha continuat, sense cap escrúpol, amb la seva política de restricció dels drets fonamentals. Moviment que també es dona a Bielorússia, on l’últim dictador europeu es vol mantenir al poder, tot i el rebuig unànime de la població. En aquest país, la informació tampoc flueix amb facilitat i l’únic que podem desitjar és que per al pròxim festival Visa pour l’image es presentin uns reportatges sobre aquestes manifestacions per la llibertat.