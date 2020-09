Avinguda Francesc Cairat

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:27

Fins que no es pugui acabar correctament la desviació laurediana, enllaçant directament la sortida del túnel de la Tàpia amb la rotonda de Fontaneda, que ja ens han comunicat que va per llarg, el nyap de la nova desviació s’ha convertit en moments determinats en una pista de carreres. Per sort no és gaire freqüent i la majoria de conductors sol respectar el límit de velocitat, així com també sol respectar els semàfors. Però sempre hi ha excepcions i jo les he pogut comprovar. Faig molt sovint aquest trajecte i el radar hi és col·locat gairebé cada dia, i segons diuen han posat ja moltes sancions. Tot sovint, però, tampoc caldria, doncs s’hi solen acumular molts vehicles, amb les corresponents cues. Per evitar els excessos es pretén posar passos de vianants elevats (que no vol dir penjats) i senyals intel·ligents que informaran de la velocitat a la qual se circula. No estaria de més que els semàfors es posessin automàticament en vermell (com funciona en molts llocs). És molt millor això que les franges estretes que l’únic que aconsegueixen és destrossar a poc a poc els amortidors dels nostres vehicles. Nyaps per arreglar altres nyaps sol ser la nostra habitual manera de fer. I això que manca provar el carril reversible. Només hi ha una solució definitiva, tant per a la circulació com sobretot per als residents a l’edifici Riera, i és fer la desviació correctament en lloc d’invertir en altres temes que no són tan urgents, com ara fer un nou edifici (maco però no singular) per a Andorra Telecom o arreglar la Portalada, que no l’hauríem de pagar nosaltres mitjançant impostos.