Joves, despertem-nos

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:26

Eduard Muñoz Pérez

Que els joves participem en política no és només important, sinó que és totalment necessari: som una part fonamental per a la construcció de la societat. Hem estat acostumats, durant molt de temps, que prenguin decisions per nosaltres, a deixar les regnes del país a altres persones. La política és un servei públic, no pertany només a unes quantes persones, als joves també ens pertany. És aquí on entren en funcionament totes les seccions joves del país. Parafrasejant a Aristòtil, “l’home és un animal polític per naturalesa”. I la política, malgrat el que alguns puguin pensar, no és una professió per omplir-se la butxaca. És important que tots els joves entenguem que realment es tracta d’una feina per a la millora de la nostra societat, la de tots i totes. I per això és essencial la nostra participació si volem un canvi a l’hora de fer política. Aquesta participació suposa un avanç democràtic. Cal que donem la nostra opinió i defensem la posició que tenim envers qualsevol aspecte, sent igual la ideologia que es vulgui defensar, sempre que estiguem oberts a dialogar. Som la generació d’internet, la que té més mitjans per poder comunicar-se, sigui a través de les xarxes socials, plataformes com VISC, etc. Hem d’utilitzar tot el que tenim a l’abast per fer-nos sentir. Fer això no només ens aproparà al present que vivim, sinó que també contribuirà al futur de la societat andorrana. Hem de fer un pas fort endavant i deixar enrere la indiferència, perquè la política ens afecta cada dia, indirectament o directament. La política és un instrument per canviar les coses, és important la participació perquè sovint sabem el que volem, però no tenim els mitjans o coneixements per arribar-hi. A la vegada, per realitzar aquests canvis necessitem que se’ns escolti i ens donin opcions per participar. No només d’una forma partidista, sinó amb inclusió de veu i vot a totes les institucions possibles, per arribar a un equilibri perfecte entre joventut i experiència. Andorra necessita idees renovadores, tot i que respectant el que s’hi ha construït fins al moment, sense oblidar els valors que ens han portat fins aquí. Només així construirem una Andorra moderna, atractiva i rica.



* Eduard Muñoz Pérez, Membre de la secció jove de Demòcrates

