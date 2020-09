Vacuna: salut o diners?

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:18

L’aparició d’un virus devastador, la necessitat de frenar-lo sense tirar enlaire l’economia mundial, ha generat una lluita aferrissada d’investigadors i farmacèutiques per trobar un remei per eradicar-lo. Fins aquí lògic i necessari. Però aprofundint una mica descobrim que està en marxa un partit aferrissat, en el qual la victòria representa un èxit a escala global.



Trobar una vacuna per a la Covid-19 està generant grans expectatives a la població. Però també és la fita de les farmacèutiques, que no s’estan per altruismes: aconseguiran salvar vides i acabar amb la malaltia més dura dels darrers temps però, sobretot, hauran trobat la clau per enriquir-se i establir-se més que mai com un poder indefugible del qual la humanitat en passarà a ser dependent.



A l’altra banda hi trobem els governs, expectants i preocupats per oferir a la població la ‘cura’ als seus mals, amb la por de no quedar-se a la cua i sense estoc. Hauran de pujar al carro de la vacuna amb la bena als ulls, perquè no tenen més remei que fer-ho: si com a governant no la compres perquè no les tens totes i s’acaba demostrant que és la bona, et tractaran d’irresponsable, i la teva acció quedarà gravada per sempre.



Al mig de tot plegat, la població. Atenta a les novetats, i bona part confiant que la vacuna arribarà. També amb por d’acabar sent conillets d’índies, dels efectes secundaris...



Els investigadors i farmacèutiques haurien d’actuar amb rigor i transparència. Explicar sense embuts en quina fase ens trobem i si realment és eficient i útil la vacunació. S’ha demostrat, i poso com a exemple el mateix Govern d’Andorra, que dir la veritat (casos totals de Covid, evolució, etc.) és essencial per a la ciutadania, també per poder demanar-li coresponsabilitat: si la tractes de manera madura i responsable, de retorn, actuarà amb maduresa i responsabilitat.



Tant de bo, com ha passat amb virus similars, la Covid-19 acabi desapareixent a poc a poc per si sola. De moment ens trobem en una situació en què, tot i tenir força positius, la llista de les víctimes sembla sortosament escurçar-se.

Si així fos, el partit no el guanyarien només uns i s’endurien tota la glòria econòmica. El partit el guanyaríem tots.