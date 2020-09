Actualitzada 11/09/2020 a les 06:25

Dimarts 1 de setembre, un grup de joves van convocar una roda de premsa per parlar sobre com veien la situació del jovent del país i presentar un document on exposen tot un seguit de mesures per millorar les condicions del col·lectiu. Hi ha varis aspectes importants destacables al voltant d’aquesta notícia. Podríem començar per dir que en els moments actuals de la Covid-19, en què la joventut està portant una motxilla de culpabilitat i de responsabilitat que no sempre s’ajusta a la realitat ni a tot el jovent, uns joves han trencat una llança a favor de la seva imatge. No tots els joves tenen com a única prioritat vital anar de festa i trencar totes les recomanacions sanitàries. Per altra banda, els adults tot sovint menystenim les capacitats dels joves basant-nos en el pes que pot tenir la seva poca experiència laboral i vital. Molts dels joves, avui en dia, per la competència a la qual estan sotmesos, són la generació més ben preparada de la història i, per tant, cal considerar seriosament els seus punts de vista així com també tenir molt en compte les solucions que aporten als problemes. En un món nou i canviant calen idees noves. Finalment, que un grup de joves amb valors compromesos amb el país dediqui el seu temps a buscar solucions a problemes greus i facin un pas endavant per presentar en societat les seves propostes i solucions té un mèrit indiscutible. Cal que els joves siguin conscients de l’important espai que ocupen dins de la nostra societat i que prenguin possessió d’aquest espai. L’1 de setembre, el grup de joves de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) van presentar el document Les nostres decisions per donar una resposta a les necessitats de la joventut d’Andorra. Al document s’aporten propostes de polítiques públiques per al nostre jovent que s’agrupen en diferents àmbits. Parlen de participació juvenil, polítiques laborals, habitatge, diversificació i promoció econòmica, aspectes socials, sanitat, educació, perspectiva de gènere, cultural, esport, medi ambient i també integració europea i internacional. L’objectiu d’aquest document, que és un punt de partida per treballar amb diferents actors juvenils, polítics i socials, és que esdevingui una proposta d’acord de joventut perquè pugui ser debatuda i aprovada pel Consell General. Bravo!