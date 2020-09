Actualitzada 10/09/2020 a les 21:16

El 16 de setembre vinent a les 13 hores tindrà lloc la presentació de l’app Cero Barreras, la primera aplicació del mercat creada per la Fundació Mutua de Propietarios que permet mesurar l’accessibilitat dels edificis. L’esdeveniment tindrà lloc en el marc d’una trobada digital moderada per José Ribagorda, editor i presentador d’informatius de Telecinco, en la qual participaran com a ponents Carlos Grau, CEO Mobile World Capital Barcelona; Benedetta Tagliabue, Head Architect a Miralles Tagliabue; Laura López, vicepresidenta de la Fundació Mutua de Propietarios, i Salvador Díez, president del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya. L’aplicació Cero Barreras ha estat dissenyada per conèixer de forma àgil i senzilla el nivell d’accessibilitat de tots els elements de la teva comunitat utilitzant tecnologies basades en la intel·ligència artificial i machine learding. Recorre el teu edifici del carrer a la porta de casa teva, passant per l’entrada, intèrfons, ascensor, garatge, etcètera, responent a preguntes i realitzant els mesuraments amb el teu propi mòbil. A més, podràs compartir els mesuraments i tota la informació amb els teus grups d’amics i/o associacions i federacions. Cero Barreras ha estat dissenyada per obtenir de manera fàcil i ràpida tota la informació sobre el nivell d’accessibilitat dels immobles per facilitar l’accés a les persones amb diversitat funcional i dotar-les d’una millor qualitat de vida en el seu entorn més proper com pot ser el seu edifici, casa seva, el lloc de feina, etcètera. Gràcies a la Fundació Mutua de Propietarios, Espanya tindrà la primera app que permetrà mesurar l’accessibilitat dels edificis. En prenem nota a Andorra, no crec que sigui gaire difícil poder gaudir d’una app que pugui mesurar el nivell d’accessibilitat dels edificis del nostre país i facilitar la mobilitat a les persones amb diversitat funcional.

