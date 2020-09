Un present on la joventut compti

Fem partícip la joventut de la transformació social d’Andorra

Pere Baró Estefania De Paiva Joao De Melo

“Els joves sou el futur.” Sovint sentim aquesta expressió quan s’adrecen a nosaltres, els i les joves. Però, si mai ens han dit com fer-ho, ni de quin futur es tracta, com podem ser el futur? Cal que abans ens deixin participar per poder decidir quin tipus de futur volem viure.



També, sovint sentim una cantarella que només fa que estigmatitzar el nostre col·lectiu: que si “els joves són uns mandrosos”, que si són uns “ni-nis”, que si “ho volen tot fet”, que si “passen de tot”, que si “només pensen a sortir de festa”... I ara durant la pandèmia, ho hem tornat a sentir quan grups petits de joves sorollosos s’han saltat les normes. Uns grups que no representen el conjunt de joves i la seva actuació exemplar i activa durant el confinament, evidenciada a través de la multitud d’iniciatives voluntàries i solidàries.



Des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) hem considerat necessari implicar-nos en la millora de la nostra societat i els drets del col·lectiu juvenil. El resultat és un recull de propostes sota el nom Les nostres decisions. Quatre mesos d’anàlisi de la situació dels joves que ens porten a dues conclusions clares:



1. Que existeixen una concurrència diversa de problemàtiques específiques de la joventut i una gran quantitat de demandes que mereixen ser tractades amb atenció, per millorar les condicions de vida d’una realitat cada cop més dura.



2. Que tots aquests estigmes cauen per si sols quan els i les joves que viuen al nostre país et fan arribar els seus problemes, així com la seva voluntat d’implicar-se per millorar la qualitat de vida i trobar solucions compartides a problemes col·lectius.



Les nostres decisions no és res més que l’exemple que la joventut “no passa de tot”, però que per poder participar en el debat públic i ser escoltada, li calen més eines. En aquest sentit, desitgem que el document que hem elaborat sigui la base d’un treball conjunt amb tots els i les joves d’Andorra, per tal d’elaborar una proposta d’acord de joventut consensuada per poder ser tractada i debatuda al Consell General.



En aquests moments, podem dir que aquest objectiu és compartit amb entusiasme per les nostres companyes i companys joves d’altres formacions polítiques (tant les representades al Consell General com les extraparlamentàries). Així com les associacions juvenils del país també han fet arribar la seva voluntat de treballar conjuntament. Fet que demostra, novament, la voluntat d’implicar-se en els assumptes públics dels i les joves d’Andorra. Una implicació en positiu i des de la voluntat de crear consens. Un consens basat a treballar per la joventut i des de la joventut.



Un consens que, ara més que mai, és més necessari que estigui present en totes les institucions del país, per tal d’oferir a les generacions més joves tots els mecanismes necessaris de participació i de transformació social. Cal la implicació de tothom per poder promoure unes polítiques públiques amb perspectiva de joventut.



Des de la JSA hem analitzat quins han de ser els objectius i mesures en dotze polítiques de joventut des de diferents àmbits: les polítiques de participació juvenil i de relacions amb les administracions públiques, les laborals, les d’habitatge, les de diversificació i promoció econòmica, les socials, les de sanitat i salut pública, les educatives i formatives, les de perspectiva de gènere, les culturals, les esportives, les mediambientals i de lluita contra els impactes del canvi climàtic, i les d’integració europea i internacional.



Aquestes mesures les vam presentar públicament fa tot just una setmana. En aquella presentació, vam poder explicar alguna de les més de cent mesures presentades, com la que fa referència a establir la cobertura sanitària per a tots i totes aquelles joves d’entre vint-i-cinc i trenta anys que ja no es troben en època formativa i que han perdut la feina (una situació molt més recurrent avui en dia, fruit de la multitud d’acomiadaments a causa de la crisi sanitària originada per la Covid-19 i de la facilitat de l’acomiadament al nostre país). Com podreu copsar, no es demana cap privilegi ni cap prestació social, senzillament que al llarg de la franja considerada de joventut (dels setze als trenta anys) la persona jove tingui garantit l’accés a la sanitat. Un dret tan elemental com és el de poder anar al metge si es troba malalt, tenint en compte que aquest dret a Andorra no està garantit més enllà dels vint-i-cinc anys.



Aquesta és només una proposta més de les més de cent presentades, les quals tracten altres temàtiques igual d’importants com la formació educativa, l’emprenedoria, l’accés a l’habitatge o a una feina digna. Unes propostes que ens han fet arribar moltes persones joves que viuen, treballen, estudien i fan aixecar cada dia el nostre país.



El document i les propostes presentades són la prova que queda molta feina per fer i que ara és el moment d’evidenciar un canvi en la manera de treballar, per elaborar conjuntament noves polítiques que millorin la qualitat de vida dels i les joves d’Andorra, fent-los partícips dels processos de decisió que impliquin directament el col·lectiu juvenil. Un canvi que suposi importants avenços substantius en drets que només el farem possible amb la implicació de tothom.



PS: si teniu ganes de llegir totes les propostes que hem treballat des de la JSA, us deixem aquí l’enllaç directe al document Les nostres decisions: shorturl.at/abyHN.



*Pere Baró, Estefania De Paiva, Joao De Melo, Dolça Fajardo, Emma Juan, Joao Lima, Maria Nazzaro, Roger Padreny, Liliana Ribeiro i Carles Sánchez, membres de Joventut Socialdemòcrata d’Andorra