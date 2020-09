Emmascarats

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:38

Tot i que encara hi ha qui es resisteix a portar-la, la mascareta ha esdevingut ja un complement més de la nostra vestimenta habitual i, com a tal, també un objecte susceptible de ser transformat per dissenyadors, artistes i oportunistes de tot tipus en una mercaderia amb la qual crear tendència i, consegüentment, fer negoci mentre duri la pandèmia. Ara mateix, anar pel carrer amb la mascareta blanca que venen a les farmàcies fa de pobre. El que s’imposa és dur mascaretes de dissenys exclusius i ben imaginatius, i si a més serveixen per prevenir contagis, la cosa ja és el súmmum. Ens hem oblidat que al principi de la pandèmia les autoritats sanitàries van insistir força que no totes les mascaretes, i encara menys les casolanes, servien per evitar la propagació del virus. Ara, en canvi, se’n poden trobar confeccionades amb tot un ventall de teixits diferents, de tots colors o amb estampats superfashion. N’hi ha que porten dibuixats uns llavis fent un petó, o una caricatura. N’hi ha que imiten el logotip de Batman, o reprodueixen vinyetes d’altres herois de còmic, o tenen estampada la fotografia de la part de la cara que tapen, o porten una faldó penjant, com un pitet. I també n’hi ha que duen incorporada una visera de plàstic, de manera que tota la cara, del front a la barbeta, queda protegida d’alenades alienes. I hi ha també un munt de tutorials a internet perquè et facis el teu propi model, si és que cap dels que són a la venda no et fa el pes. Tanmateix, el que cap model no aconseguirà ni amb tota la creativitat del món és compensar-nos la tristor d’haver-nos furtat els somriures els uns als altres durant tant de temps.

#1 No tots pensem igual

(10/09/20 09:02)