Com el seu nom indica, la conciliació laboral és la idea d’aconseguir un equilibri, un punt mitjà o un balanç entre el món laboral i totes les altres coses que són molt importants en les nostres vides. La conciliació laboral és un tema que va en augment i respon a una necessitat que cada dia es consolida més i més en la societat actual andorrana a diferència d’altres èpoques, que és la importància del temps i la vida personal de cara a la realització de l’individu. El treball, tot i que és un dels pilars de la vida moderna, de vegades pot tornar al centre i focus del nostre univers i eclipsar temes tan importants com la vida personal i també la vida familiar i social. Els horaris, la rutina o, de vegades, les ganes de donar més, d’anar més enllà i de voler assolir tots els nostres objectius professionals i econòmics poden posar en risc aquest balanç i fer que ens desconnectem d’una cosa tan important com el temps i l’espai per a la família o la vida personal. Per això la conciliació laboral és tan important, perquè assegura l’equilibri emocional i que com a professional puguis donar el millor de tu a la feina, i això es transforma en una mena d’obsessió i disminueix la teva productivitat, però que també tinguis temps per a tu, per a la teva família i per a la teva vida per fora de l’horari i del marc laboral. A més a més, un acord de conciliació laboral segurament farà que la teva productivitat i qualitat laboral s’incrementin sensiblement. Això es deu al fet que al reduir o dedicar menys hores a certs temes laborals s’intenti optimitzar al màxim. Voldràs donar el millor de tu durant aquest temps i segurament et concentris més a fons per treballar per objectius i no només complir un horari. A Andorra la conciliació laboral es una de les grans assignatures pendents i amb la crisis de la Covid-19 s’ha posat encara més en evidència.