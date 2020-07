Empreses i resiliència

Actualitzada 07/07/2020 a les 21:22

Totes les empreses han patit, en major o menor grau, la crisi de la Covid-19. Les administracions han respost amb rapidesa facilitant ajudes econòmiques als empresaris, autònoms i treballadors que van veure l’aturada de la seva activitat d’un dia a l’altre. Ara que ja estem retornant a la normalitat, Govern i comuns segueixen desplegant tota mena d’accions i plans de dinamització per mirar de donar un cop de mà a les empreses, fomentant el consum intern i el turisme de proximitat per mirar de reactivar l’economia. Però per fer front a les greus conseqüències de la crisi econòmica, les administracions necessiten la col·laboració i la reacció positiva de les mateixes empreses.

Algunes esperen que la situació retorni a la total normalitat, beneficiant-se de les ajudes i de les accions externes que tenen al seu abast. Altres han integrat petits canvis per minimitzar l’impacte de la crisi, implementant mecanismes que faciliten la compra digital, incorporant nous productes com les mascaretes o altres serveis més personalitzats. Però es tracta d’accions puntuals que donen oxigen a curt termini. Les empreses poden i han de demostrar una capacitat de resiliència més activa. Aquesta crisi és una oportunitat per reconvertir certs negocis, per fer una transformació més innovadora. És una ocasió per aportar major responsabilitat social a les empreses i mirar d’anar cap a un model de capitalisme més social que beneficiï les persones. També és un moment per incorporar mecanismes més digitals, més sostenibles, menys contaminants i més respectuosos amb el medi ambient.

Aquests canvis tenen uns costos per a les empreses i en aquest sentit és imprescindible el suport que ofereixen, i que han de seguir oferint, les administracions. Però el més important és la necessitat que les dues parts col·laborin estretament i remin en el mateix sentit per aconseguir, de forma eficaç, el necessari canvi de model econòmic.