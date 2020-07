Què és un espai segur?

Actualitzada 06/07/2020 a les 21:16

Moltes vegades no recordem que els infants tenen dret al joc i a l’oci i així s’estableix a la Convenció sobre els drets de l’infant. La crisi de la Covid-19 i totes les setmanes que ens hem passat a casa han posat de manifest la importància de l’esbarjo per als infants i adolescents. Durant els mesos que hem estat confinats, les famílies amb fills i filles a casa se les han hagut d’empescar per mantenir-los ocupats, distrets i, a més, ajudar-los a seguir la seva educació, mentre treballaven o teletreballaven.

Ara que ja anem recuperant la normalitat i la rutina, tornant a l’escola (tot i que ara ja de vacances), reprenent les extraescolars, jugant als parcs, anant de campaments... hem d’assegurar-nos que es compleixin totes les mesures de seguretat i higiene per garantir que no tinguem cap rebrot.

D’aquí la importància dels espais segurs per a la infància. Aquest concepte prové de les situacions d’emergència durant les quals els infants necessiten d’uns espais especials on es garanteixi la seva seguretat i atenció. En una catàstrofe natural o en un conflicte armat, juguen un paper molt important per garantir la seguretat física i emocional dels infants, sempre més vulnerables en aquestes situacions.

Si ho traslladem aquí, aquests espais (escoles, escoles bressols, llars de colònies, campaments, espais joves...) són aquells que els protegeixen de situacions complicades que poden patir o haver sofert durant les setmanes de confinament; que promouen la inclusió social, especialment per a aquells nens i nenes que puguin estar en una situació de vulnerabilitat ara que moltes famílies poden haver vist afectada la seva situació econòmica, i que comptem amb la participació dels mateixos infants, on poder conversar, on compartir emocions i vivències de les darreres setmanes, on sentir-se escoltats i on poder aportar propostes per sortir millorats d'aquesta crisi.

I tots nosaltres hi podem contribuir.