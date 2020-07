Permís per gaudir

Actualitzada 07/07/2020 a les 07:03

Eduard Muñoz Pérez

Després d’un període molt dur hem aconseguit deixar enrere dies de por i inseguretat per la força que tenia la pandèmia. La nova malaltia ha generat moments de molta incertesa en tot allò relacionat amb la nostra salut, però també per com afectaria posteriorment l’economia mundial i, particularment, la d’Andorra.

Tot i aquestes preocupacions vam aconseguir superar la crisi sanitària amb mesures d’higiene i prevenció a les quals no estàvem acostumats, com portar la ja imprescindible mascareta o usar gels hidroalcohòlics constantment. També adquirir nous hàbits com aplicar distanciament social o directament confinar-nos a casa. Mesures amb les quals hem pogut rebaixar el nombre de positius i que, moltes –aprofito per refermar-ho perquè sembla que ens n’estem oblidant una mica–, s’han de mantenir els pròxims mesos per evitar que un possible rebrot obligui a reactivar les mesures de control més estrictes.

Ara que hem deixat enrere aquells dies de foscor és el moment de recuperar l’alegria i l’optimisme que havia quedat escapçat. Recuperem per fi la llibertat per gaudir els mesos d’estiu. Malgrat que no podem oblidar tot el que ha succeït, els experts auguren uns mesos més tranquils i aquesta és la millor notícia possible.

Durant els mesos estivals molts aprofiten per airejar-se i treure’s l’estrès de la resta de l’any. Cal aprofitar cada instant, especialment per gaudir de les moltes opcions de lleure que s’ofereixen al nostre territori. Andorra té molts amagatalls per descobrir.

Per fomentar el turisme local s’han llançat diferents campanyes i noves atraccions turístiques. Un dels exemples són els recentment col·locats tamarros, en diferents punts de cada parròquia. També trobem les ofertes dels museus i la instal·lació del marc de National Geographic al llac d’Engolasters, per observar com canvia el paisatge al llarg de l’any. El Carnet Jove ha llançat la campanya Andorra és teva, la qual posa en valor totes les possibilitats que dona el país i motiva els joves a descobrir l’entorn natural, cultural, esportiu i d’oci en general.

Ús convido, ara que tenim el permís, a passar un bon estiu descobrint totes aquestes ofertes dins d’Andorra.



Eduard Muñoz Pérez, Membre de la secció jove de Demòcrates