Actualitzada 05/07/2020 a les 06:38

Malgrat vaig desconnectar del futbol més enllà del que hauria cregut mai; amb el retorn de “la Liga”, en mode públic off, hi he recaigut. Però com diuen en castellà, en el pecat m’he emportat la penitència. El Barça postconfinament no ha fet altra cosa que confirmar les males vibracions que generava el seu joc des del principi de temporada. El joc de l’equip és l’ombra del que un dia va enlluernar afeccionats d’arreu del món, excel·lint. I la facècia de la pilota passada em rebota, per dir-ho suaument. Fa un grapat d’anys que els senyals eren ben visibles, per a qui els volgués veure. Benvinguts els tòpics. En la cronologia de la davallada del Barça hi ha hagut una munió de cecs que fa feredat. Interessos espuris, deixadesa de funcions, gestió i direcció esportiva erràtiques, egos enfrontats, mitges veritats -per no dir mentides- tot això i més... El temps no perdona i Messi, el tòtem, el pal de paller, ja no dona més de si. Ves per on, equip i directiva -i que ningú ho mal interpreti- encara hauran d’agrair al confinament pandèmic continuar al seu lloc, per dir-ho col·loquialment. No cal gaire imaginació per saber quina mena de reacció tindria l’afeccionat en viu i en directe, veient com juga l’equip, llençant/regalant un títol de lliga. Com tampoc costa gaire imaginar l’actitud que mostraria cap a la llotja presidencial per actuacions com la venda d’Arthur -canviar un jugador de 24 anys per un de 30. Una operació amb l’únic objectiu de maquillar el tancament de l’exercici comptable anual, no és allò que se’n diu un model de gestió esportiva. Res és per sempre. Però va ser bonic mentre va durar. He dit bonic... va ser la hòstia!