Tot es prepara per a una nova visita de la companyia canadenca

La marca Cirque du Soleil ha sigut una víctima provisional més de la pandèmia

Actualitzada 05/07/2020 a les 06:35

El gran conglomerat de companyies i espectacles de la marca Cirque du Soleil va ser una víctima provisional i econòmica més de la pandèmia. Les informacions reproduïdes per mitjans d’arreu del món assenyalaven que s’havia declarat en suspensió de pagaments, amb un acomiadament temporal dels més de 3.800 treballadors com a únic sistema per evitar la fallida definitiva.

Sembla, però, que no cal patir per una nova temporada a Andorra la Vella, segons les notícies divulgades pel Govern i que tornarà amb el nou espectacle Traventia l’estiu de l’any que ve. Ho farà, si no canvien els plans, a un lloc diferent, que ja no serà l’aparcament del Parc Central sinó el d’autobusos d’enfront del Govern, davant del magatzem que fa anys va ser plaça de braus, ubicació que permetrà mantenir les places d’estacionament a l’espai més ampli, o un dels més amplis, que es conserven a la capital per facilitar aquest servei.

L’empresa del Quebec té repartides pel món, amb actuacions gairebé tot l’any, desenes de companyies diferents, amb els respectius espectacles, que han suposat una nova manera de fer circ, bassada en músiques, coreografies, llums, colors, moviments gimnàstics, equilibris... Lluny d’aquelles altres representacions que rebien aquest nom.

La mateixa dimensió de l’empresa canadenca ha estat una de les causes de la dificultat, diuen que temporal i a punt de ser superada. A través de les xarxes expliquen que els cal fer el ple d’espectadors per assolir la rendibilitat i, per tant, la viabilitat. És una altra manera de dir que no podien reduir els aforaments per mantenir la distància social als seus recintes.

La sortida de les dificultats semblava ja garantida quan vam anunciar que les empreses propietàries aportaven un centenar de milions de dòlars dels Estats Units i el Govern de Quebec dos-cents milions més. Una primera prova ha estat l’anunci de l’obertura de la temporada mexicana, a la Riviera Maia, amb Joyà, prevista per divendres passat i la molt propera continuïtat de les representacions a Las Vegas i Orlando, si la situació de la pandèmia als Estats Units no ho impedeix.

Al nostre país no hi ha problema de pèrdues econòmiques, donada la subvenció pública que, a la vegada, permet que l’entrada sigui gratuïta a peu dret i a preu molt assolible en els seients, sobretot si es compara amb el que es cobra a altres indrets, ben cert que en la majoria dels altres casos els espectacles són de més llarga durada, en escenaris més grans i amb participants més nombrosos.

Tot i aquesta limitació, des de la primera arribada, el circ canadenc ha estat molt ben acollit per la població i ha esdevingut un gran atractiu turístic per a la temporada baixa de l’estiu, si hem de jutjar per la defensa que de la seva continuïtat han acostumat a fer els hotelers, que ofereixen a l’estranger paquets d’allotjament i espectacle.

Així, tret de nous inconvenients, tot sembla conduir a una nova temporada del Cirque, amb Travernia i si es manté la previsió feta per al 2020, amb quatre representacions més que en l’edició anterior.

Deixat enrere aquest any de traspàs que està justificant amb escreix la fama de malastruc entre els supersticiosos, el problema serà encabir el 2021, i amb prou assistents per a cadascun, tots els esdeveniments ajornats enguany, a més dels ja programats per al vinent.

D’altra banda, tot i els canvis i les novetats que la companyia introdueix a cada nou espectacle, l’estil, la base de l’atracció, es va fent ja més que coneguda i a poc a poc repetitiva, a la llarga pot anar perdent aquella sobtant novetat i, un dia o un altre, començarà a resultar menys atractiva, especialment per a la gran part dels conciutadans, que també en proporció important asseguren l’assistència com a espectadors.

No cal, però, cridar al mal temps, que ja n’hem tingut prou, del literal meteorològic durant la primavera i aquest començament d’estiu. Perquè del metafòric, d’adversitats majors, hem anat encara més sobrats.