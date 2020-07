No tan sols públic local

Actualitzada 03/07/2020 a les 06:39

El comunicat del Govern fent-se ressò de les Nits d’estiu als museus d’enguany fa especial èmfasi que la programació “està dissenyada per satisfer el públic local”, que en les 45 propostes nocturnes “hi ha la participació directa o indirecta del teixit cultural andorrà”, i tot plegat perquè amb l’actual situació pandèmica “és més necessari que mai ajudar i acompanyar el talent de casa”. No puc estar-hi més d’acord, en el plantejament. Més d’una vegada he escrit sobre les virtuts que té el cicle estiuenc en l’oferta museística i més encara si aquesta va acompanyada de visites teatralitzades que contextualitzen i ajuden a entendre al visitant allò que li estan explicant, recreant moments cabdals de la nostra història o de la nostra idiosincràsia a través de la creació artística. Però al marge d’això, que ja és un valor que tenim i anem estenent de mica en mica, semblaria positiu que el sotrac que ha pogut causar la Covid-19 hagi ajudat a potenciar encara més la integració de diferents elements culturals entre ells, donant com a resultat molt més que una suma. El nostre teixit cultural és ric, com ho demostra l’agenda programada dels esdeveniments estiuencs, i aquesta suma de talent és profitosa no només per “satisfer” el públic local, sinó també i sobretot el visitant de proximitat que de ben segur aquest estiu tindrem entre nos­altres. Potenciar-lo, fer-lo visible, engrandir-lo és el bon camí perquè el nostre país no depengui exclusivament de grans esdeveniments espectacle quan aquests fan fallida.

