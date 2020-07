Més atur i desigualtat

Actualitzada 02/07/2020 a les 20:51

Sota el títol Ocupacions de futur: oportunitats per a persones en situació de discapa­citat, la Fundació Catalana Síndrome de Down, FCSD, va organitzar un webinari per explorar el futur laboral de les persones amb discapacitat. La sessió va comptar amb la participació de diversos experts que van analitzar els reptes del mercat laboral en relació amb la discapacitat. Jordi Serrano, de Future for Work Institute, va explicar que cotitzen a l’alça els treballs d’alta qualificació (els cognitius) i es necessiten menys els treballs de baixa qualificació (físics i/o repetitius) perquè es localitzen o s’automatitzen. En l’àmbit de la discapacitat, les persones amb discapacitat s’enfronten a problemes de desigualtat. Aquest col·lectiu representa el 2% de la població i la seva taxa d’activitat és d’un 34%, molt per sota de la mitjana espanyola (77%). De la mateixa manera, la taxa d’atur d’aquest col·lectiu és pràcticament el doble que la de la resta de la població. Marc Badia, coordinador del servei d’inclusió de l’FCSD, va reiterar les desigualtats que afecten les persones amb discapacitat. A conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, només un 16% de les persones usuàries del servei d’inclusió laboral es va mantenir activa laboralment, enfront del 60% de la població general. Per aquest motiu, les tecnologies són clau per al futur laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual: segons Badia, “com a proveïdors de suport a persones que estan inserint-se en el mercat laboral tenim l’obligació moral de capacitar-les en l’accés, l’ús i el coneixement de les noves tecnologies”. Dídac Fortuny, d’Infojobs, va abordar el fenomen de la intel·ligència artificial i entre altres va exposar que segons alguns estudis, en els pròxims 20 o 30 anys poden desaparèixer la meitat dels llocs de treball actuals a causa de la intel·ligència artificial, en especial per a la discapacitat intel·lectual.