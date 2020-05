La revisió del pressupost 2020 i Naturlandia

Els consellers de Desperta Laurèdia analitzem el pressupost del Comú

de Sant Julià de Lòria, marcat de nou per Naturlandia

Actualitzada 04/05/2020 a les 07:13

Cerni Cairat

En el marc de la revisió del pressupost per a l’exercici 2020, el passat 24 d’abril, la majoria i minoria del Comú de Sant Julià vam celebrar una reunió per definir les prioritats a nivell d’inversions per a aquest any tan atípic que estem vivint. Els consellers de Desperta Laurèdia ja havíem mostrat el nostre desacord, en la sessió de Comú del dia 9 d’abril, de l’aprovació d’un marc pressupostari que no contemplés el difícil context en què ens trobem a dia d’avui, a causa de la crisi de la Covid-19, a més de la concessió d’un préstec per valor d’un milió d’euros a Camprabassa. Encara no sabem quin és el projecte que la majoria planteja per a Naturlandia. Al nostre entendre calia refer el pressupost, de mutu acord entre les dues formacions, abans de la seva aprovació en el ple del Comú.

Malgrat això, la convocatòria d’aquesta trobada denota un tarannà diferent al de legislatures anteriors, on l’opinió de l’oposició era completament exclosa dels òrgans consultius i de decisió del Comú lauredià.

En aquesta reunió citada a l’inici, ambdues forces polítiques vam definir un ordre de prioritats en les inversions, les transferències de capital i les despeses corrents de l’ens comunal per tal de garantir que en aquest any, en què els ingressos de la corporació disminuiran significativament, es garanteixin els subministraments públics bàsics, l’atenció social, el correcte funcionament del Comú i el servei a la ciutadania en general.

La feina d’excloure certes inversions del pressupost és ingrata. Val a dir que certes partides eren compartides entre minoria i majoria i, fins i tot, eren punts programàtics coincidents a les darreres eleccions comunals, com la reforma i l’embelliment dels entorns urbans de la parròquia o la millora d’equipaments públics, entre d’altres.

No obstant això, vam sortir d’aquesta reunió decebuts pel fet que la majoria comunal mantingués com a intocable en el seu pressupost i, fins i tot, plantegés un augment significatiu (un 50% aproximadament) de la partida destinada a la concessió de préstecs a Camprabassa, fet al qual ens oposem frontalment. El sentiment que tenim és que, tot i el treball feixuc de prescindir de certes inversions en aquest any tan difícil, la majoria continua fent prevaldre l’interès de mantenir viu el parc de Naturlandia tal com el coneixem, per damunt de tot.

Fent referència al que explicàvem anteriorment, encara no sabem quin és el pla de la majoria per al parc. Si ens basem en el programa electoral de Tercera Via + Unió Laurediana de les darreres eleccions comunals, ens és igualment impossible treure’n l’entrellat.

Al nostre entendre, i amb xifres a la mà, el model actual de Naturlandia basat en grans atraccions i projectes de masses ha fracassat. El Comú ha invertit més de 20 milions d’euros en un parc que ha tingut un impacte molt menor en l’economia laurediana que el previst inicialment. Sant Julià té menys places hoteleres i serveis relacionats amb el turisme que al 2006. La suma dels resultats negatius del parc ascendeix a gairebé 16 milions. A més, malgrat que Naturlandia fa un ús privatiu de la muntanya de la Rabassa, la societat no abona al Comú el cànon fixat per la concessió d’explotació atorgada. Per tant, podem afirmar que les lauredianes i lauredians financem amb diner públic una atracció turística sense retorn. Creiem que cal valorar totes les alternatives a la situació actual de forma objectiva, més encara, tenint en compte l’afectació de la Covid-19 en el turisme. Si la direcció del parc manté la previsió d’obertura per a mitjans de juny i la caiguda dels ingressos en el conjunt de l’any és superior al 60% de l’exercici anterior, el mes de desembre ens trobarem enfront una greu dicotomia; o se salva Naturlandia, o se salva el Comú.

Per tot això exposat, des de Desperta Laurèdia creiem que l’administració comunal no es pot permetre de prendre aquest risc. Cal fer, entre tots, un plantejament honest i seriós sobre el recorregut passat, present i futur del parc basat en dades objectives. Proposem que durant aquest any el parc entri en una fase d’hivernació,i es garanteixin així els ingressos als seus empleats. De nou, és una tasca ingrata però necessària per al manteniment de les finances públiques. Al mateix temps, ens ha de servir per obrir la porta a repensar el model de negoci i per a l’elaboració d’un nou pla director. Un model que, per a nosaltres, ha d’estar basat en la qualitat dels serveis i no tant en la quantitat, que sigui sostenible a nivell financer i ambiental. També tenim l’obligació de dissociar Naturlandia del Comú. Sant Julià és molt més que un parc d’atraccions.

La majoria comunal té, doncs, l’oportunitat de demostrar que aquest canvi de tarannà adoptat, obert i dialogant, no solament és de cara la galeria. Els consellers de Desperta Laurèdia restem al servei de la ciutadania i a disposició de la majoria per trobar solucions, conjuntament, a la greu situació que vivim.

#4 Ramon

(04/05/20 08:46)



#3 Joan Pau

(04/05/20 08:30)



#2 PS lauredià, ja en estat d'hivernació?

(04/05/20 08:00)



#1 Indubtablement, salvar el Comú!

(04/05/20 07:52)