Només és un simple test

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:42

A Andora estem acostumats a fer de tot una polèmica, a vegades amb raó, i d’altres sense. Sembla que darrere de tot hi ha una maniobra conspiranoica, però a banda de fer moltes insinuacions, a l’hora de la veritat ningú té la gosadia de donar la cara i fer una denúncia com Déu mana i tot queda com amagat darrere d’una sospita que al final passa a l’oblit. Segur que passen coses de les quals els ciutadans ni els periodistes ens assabentem, el nostre país no és immaculat i també tenim personatges que s’aprofiten de contactes i males arts per fer negocis i acumular més fortuna de la que ja tenen.

Però m’estic desviant del que volia parlar. Concretament d’aquests tests ràpids per detectar anticossos. N’he sentit de tots els colors, que si a Castella i Lleó són més llestos que nosaltres i van pagar menys diners, es dubta de la fiabilitat, i per acabar d’adobar-ho de la privacitat. No soc un expert en tests ni tampoc a comerciar amb xinesos, com a màxim amb el basar del costat de la feina. Entenc, però, que els preus del material sanitari que ven la Xina fluctuen segons la demanda i la quantitat, i amb la situació de desesperació en què es troben els països per aconseguir tests i respiradors em resulta molt difícil veure ningú regatejar uns euros per uns tests, quan el fabricant sap que té cua de compradors disposats a pagar el mateix o més. Hem de ser rigorosos i entendre les difícils circumstàncies.

L’altre punt fa referència a la desconfiança. És la sanitat pública la que està salvant vides, i desitjo, anhelo i prego que els ciutadans no ho oblidin mai per si ens intenten colar retallades perquè la sanitat privada es quedi amb una part del pastís del negoci. Per això no entenc aquest sobtat moviment de desconfiança a fer els tests que ha comprat el Govern. Algú creu que les nostres dades seran utilitzades per a alguna cosa misteriosa? Només serveixen per detectar la Covid, i prou.