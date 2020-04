La pandèmia ens portarà canvis en els àmbits sanitari, social, econòmic i polític

Actualitzada 28/04/2020 a les 20:58

Com a tota crisi, la pandèmia de la Covid-19 ens portarà canvis. El temps ens dirà cap a on van, però desitjo que aquests aportin alguns valors com la priorització de la salut de les persones, el desenvolupament de nous models econòmics més respectuosos amb el medi ambient o encarats a un consumisme més racional.

Aquesta pandèmia ens hauria de servir per prendre més consciència del sentit de la humanitat, del civisme i de la solidaritat. Malauradament, crec que només la durada i la duresa de la pandèmia faran possible una major o menor presa de consciència en aquest sentit.

Un primer canvi que hauríem d’evidenciar és la importància que donen els estats en els sectors de la salut i de la ciència. La Covid-19 ens mostra que no podem escatimar en qüestions sanitàries i en els seus pressupostos.

En l’àmbit econòmic, l’epidèmia ens està recordant l’elevada dependència del nostre sistema en el turisme i el comerç. Un model basat en un sol sector té riscos, i ara ens tocarà replantejar noves fórmules d’ingressos, noves oportunitats per al nostre país. En l’àmbit global, estan sorgint dilemes sobre el consumisme i la globalització. Hem arribat a un sistema on només importa el benefici, i ara tenim l’oportunitat de replantejar-lo i apostar per consums més propers i mediambientalment més sostenibles.

En l’àmbit tecnològic, la digitalització i les comunicacions telemàtiques han esdevingut, ara més que mai, fonamentals. Estem evidenciant que el teletreball és més fàcil del que ens pensàvem i que aquest pot permetre una major conciliació familiar. Les reunions telemàtiques s’estan normalitzant i, d’ara endavant, podríem evitar molts desplaçaments que fins ara fèiem de forma innecessària.

Quan per fi arribi el desconfinament, possiblement gaudirem d’una nova normalitat, amb unes relacions socials ben diferents. Avui encara no sabem quins canvis viurem però espero que algun d’aquests siguin per un món millor.