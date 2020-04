Vacunes i mascaretes

Tenen en comú que protegint-nos nosaltres protegim la resta

Actualitzada 27/04/2020 a les 21:24

Ara que grans i petits podem començar a sortir al carrer, en dies alterns i en els horaris que toquen, ho hem de fer amb mascareta. I l’hem de portar tant per protegir-nos nosaltres com per protegir els altres. Aquest és el missatge que estan donant les autoritats sanitàries aquests dies. I, en la Setmana mundial de la vacunació, la similitud entre les mascaretes i les vacunes m’ha vingut al cap ja que així és com també funcionen les vacunes.

L’actual pandèmia de la Covid-19 ens demostra clarament i malauradament quant ens juguem quan les comunitats no disposen de l’escut protector de la immunització per protegir-se d’una malaltia infecciosa. Les vacunes, quan estan disponibles, són l’instrument més efectiu per prevenir brots de malalties perilloses. Per això, és més important que mai romandre informat sobre els beneficis de les vacunes, així com dels perills que suposa no vacunar-se.

Quan les comunitats no estan vacunades o com ara no utilitzen mascareta estan desprotegides i els brots de malalties infeccioses, com la Covid-19, el xarampió o la poliomielitis, es poden propagar ràpidament, aparèixer en qualsevol país i suposar una amenaça per als infants i les persones arreu del món. Ara encara no disposem d’una vacuna per a la Covid-19, però sí per a altres malalties mortals i altament contagioses que es poden prevenir amb vacunes.

La Covid-19 està trastocant la normalitat i, tot i que aquí això no ens passarà, en altres països en vies de desenvolupament dificultarà l’accés a les vacunes per la sobrecarrega que els sistemes sanitaris patiran degut a la resposta a la pandèmia. I caldrà fer tot els possibles per reforçar-los per continuar les campanyes de vacunació i que quan reobrin les escoles, els nens i nenes estiguin protegits i sans.

La ciència és clara. Les vacunes són instruments segurs i efectius que salven vides i prevenen brots.

I ara per ara toca sortir amb mascareta per protegir-nos tots.