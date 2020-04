Més valor per a Andorra

Els ciutadans del Principat podem estar molt orgullosos del nostre comportament durant aquest confinament

Actualitzada 27/04/2020 a les 21:19

Alfonso Líbano Daurella

Resideixo a Andorra de fa temps i, per tant, soc part i espectador del procés de la Covid-19. Per qüestions laborals viatjo molt ja que soc empresari de la multinacional CocaCola i altres, principalment als Estats Units, Europa i l’Àfrica, la qual cosa fa que convisqui àmpliament amb la Covid-19.

És per això que voldria dir, en poques paraules, que els ciutadans d’Andorra podem estar molt orgullosos del nostre comportament durant aquest confinament. Ho hem fet amb educació i defensant sempre els principis fonamentals dins de l’ètica. La lluita contra la pandèmia no hauria estat possible sense aquesta consciència col·lectiva tan arrelada de la societat andorrana. Crec que molts ciutadans ens podem sentir orgullosos de com hem complert les indicacions sobre el confinament que ens ha indicat el Govern. Un Govern que està molt ben preparat, un equip de persones professional, molt preparada, amb formació i coneixement d’idiomes –un aspecte que cal tenir molt en compte a l’hora de gestionar qualsevol acte, i que no és evident–, ministres que se senten andorrans abans que membres del grup polític al qual pertanyen. La comunicació, de dos cops al dia per part dels ministres, sobretot la proximitat del Sr. Martínez Benazet, reconegut metge pneumòleg, la previsió de tancar les fronteres tan aviat com va ser possible, inclús abans que altres països, la lluita comuna tant de l’administració i del sector públic com del privat per aconseguir l’abastiment necessari per a tota la població, tot plegat ens ha portat a aconseguir fer front a la crisi amb èxit. Cal afegir a la llista, i és molt important, les aportacions dineràries que ha rebut el Govern per part de la ciutadania, i sobretot la tasca immensa que han dut a terme els sanitaris d’aquest país. Finalment, tots aquests esforços de molts faran possible fer front a la situació econòmica que ara ja està al límit, i a la qual haurem de fer front amb un endeutament considerable de tots. Però no oblidem mai el paper fantàstic que ha jugat Andorra com a país, un exemple, sempre millorable, de qualitat, de gestió sanitària, de solidaritat, de veïnatge i de civisme, de seguretat ciutadana i de sostenibilitat. En el futur, tots aquests valors seran importants per a moltes persones que voldran i pensaran en Andorra com a destí. Tan sols ens queda controlar qui volem que vingui perquè aquests valors que comentava no es dilueixin ni es perdin.

Andorra és un país sobirà i val molt, molt més que abans. Continuem així!