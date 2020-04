Actualitzada 27/04/2020 a les 21:25

El gran Jorge Luis Borges va publicar l’any 1946 un conte brevíssim i extraordinari –tots els seus ho són, de fet–, que es titula Del rigor en la ciencia, que tracta d’un imperi on els cartògrafs treballaven cada cop amb més precisió i detall: “El mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.” Això, més o menys, és el que hauria de passar a partir de demà, dimecres, quan comenci el cribratge, el famós cribratge que, diuen els experts, farà que es tingui una imatge precisa, ideal, de l’impacte del virus sobre la població. A escala 1:1. Sense estadístiques, diagrames de barres, models matemàtics ni projeccions ni suposicions ni conjectures. Dit d’una altra manera: tants caps, tants barrets. Naturalment, les incògnites són encara molt grans, especialment sobre els resultats que s’obtindran i les mesures que s’hauran d’aplicar a partir de tenir aquesta informació privilegiada: per als veïns, poder disposar d’una prova general com aquesta és poc menys que una quimera.

De moment, els testos (que, en aquest cas, esperem que no s’assemblin a les olles) descansen del seu llarg viatge a la plaça de toros del COEX, esperant el seu moment d’esplendor. Que tot sigui a fi de bé i, com deia la meva padrina, que Déu hi faci més que nosaltres.