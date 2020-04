Garantia 100%?

Una garantia al 100% representa que si fem les coses de forma correcta, estarem segurs que un fet no succeirà

Actualitzada 27/04/2020 a les 06:48

Però la realitat ens demostra que això no és així. Podem disminuir incidències, disminuir efectes secundaris negatius o detectar precoçment. Però podem evitar al 100% el contagi?

Els que estem a primera línia ho intentem dia rere dia. Ens protegim i protegim els altres. I necessitem que la gent ens protegeixi. La societat andorrana està actuant de forma responsable, però tampoc al 100%. Hi ha persones que no duen la mascareta quan surten a passejar, corren sense mascareta, no segueixen les indicacions establertes per caminar per determinats llocs ni es respecten els horaris. I quan els reclamem et diuen que tothom s’ho salta i per tant a ells els és igual. Per tant, tampoc hi ha garantia al 100% que tothom segueix les indicacions correctes.

Si reflexionem sobre el futur que ens ve a sobre, ¿acceptarem limitar els contactes socials, deixarem d’estimar els nostres pares o padrins per temps indefinit, o deixarem d’anar al cinema, a un concert o a sopar amb amics de forma distesa sense la por a contagiar-nos? Culturalment portem al nostre ADN certs tipus de comportaments socials que ens agraden i ens donen satisfacció i felicitat.

Perquè la fórmula màgica d’evitar el contagi al 100% no l’hem trobat, i per tant el que fem disminueix la incidència i promou un contagi ordenat per evitar el col·lapse del sistema sanitari sent conscients que els contagis existiran.

A més, els humans tendim a normalitzar les situacions i els comportaments quan esdevenen de llarga durada, i aquest sembla que ha arribat per quedar-se.

Llavors, és humà i comprensible que ens relaxem en determinats moments però no hem de perdre de vista que hem de rectificar.

Perquè aquesta lluita és compartida, tots tenim responsabilitats i hem de ser conscients i analitzar si fem bé les coses. No per culpabilitzar-nos, sinó per ajudar-nos a millorar, a fer les coses més bé, a ser més solidaris, més participatius segons les possibilitats de cadascú. En definitiva, a protegir-nos i a protegir els altres.

La nostra societat i la nostra cultura estan basades en uns fonaments que de ben segur haurem de canviar, i entre tots aconseguirem no haver de renunciar a determinades coses que en aquests moments no podem fer i que trobem molt a faltar.

#2 Mascaretes no obligatòries

(27/04/20 12:13)



#1 Mascaretes obligatòries

(27/04/20 11:33)