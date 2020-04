Una crisi una mica més humana

Aquest virus té més força que nosaltres, però no més sentiments

Actualitzada 26/04/2020 a les 06:52

La crisi ho ha trastocat tot, ens ha acabat de demostrar que els éssers humans no manem sobre la terra. El canvi climàtic ens estava avisant, via fenòmens meteorològics extrems, que la natura és més poderosa que nosaltres. I el coronavirus, via pandèmia, ens ha ensenyat que els éssers vius d’aquest planeta tenen més poder sobre nosaltres del que ens pensàvem.

Aquesta crisi no té l’origen en l’economia. És més dura i menys humana que les darreres.

Andorra, evidentment, no se n’ha escapat, però hem tingut dos elements molt nostres que han fet que, dins de tot, aquesta crisi sigui una mica més humana.

Per una banda, tenim la singularitat de ser un país que s’ha confinat sense coerció. Els nostres veïns, França i Espanya, han pres mesures excepcionals de control, amb sancions per als qui les incompleixen. A Andorra s’ha fet sense imposar, apel·lant a la consciència col·lectiva, des del relat pedagògic i des del sentiment. A excepció d’una part residual que no mereix ni comentaris, la població ho ha entès, ha tingut clar des del primer moment que quedar-se a casa i seguir les recomanacions del Govern és el millor per al país i també per a ells.

Una bona dosi, per tant, d’humanisme en aquest caos que ha portat el virus.

Per altra banda, tenim la comunicació que ha fet el Govern. Els seus emissors han parlat de tu a tu als ciutadans. Hem vist el ministre Eric Jover diàriament explicar el desenvolupament de la pandèmia a Andorra. L’hem vist afònic, cansat, fins i tot alguns dies una mica despentinat... En definitiva, com tots nosaltres aquests dies.

I el ministre Joan Martínez Benazet ha acabat de maximitzar aquest apropament. Ha fet les rodes de premsa des del menjador de casa. Hem vist mobiliari, decoració, les seves mascotes... L’hem vist malalt afectat pel coronavirus, l’hem vist dies més content, dies més malhumorat. En definitiva, també com tots nosaltres. Setmana a setmana ens hem identificat amb ells. Ens hi hem sentit molt propers alguns dies, més distants d’altres. Com ens passa amb els nostres familiars i amics.

Aquest virus té més força que nosaltres, però no té més sentiments.

Aquest virus no podrà amb nosaltres.

#1 Dani

(26/04/20 07:40)