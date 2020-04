Un cafè descafeïnat amb llet desnatada i sacarina

No, senyor, ni pensar-ho, de cap de les maneres. S’hi posin com s’hi posin. Ningú em convencerà que un llimac i un cargol són el mateix mol·lusc gasteròpode (faríeu llimacs a la llauna o els tiraríeu a l’arròs de muntanya?) o que les trumfes i les xufles són el mateix tubercle comestible (només d’imaginar-m’ho, l’estofat de xufles em fa venir basques). No senyor: una cassola no és una olla; ni una paella, una planxa. Cada cosa té un nom i hi ha un nom per a cada cosa, que no us enredin.

Al bar de casa, hi havia aiguardents, vins de diferents colors, licors estranys i begudes diverses. Però, igual que al pa, pa i al vi, vi, i que la carn fa carn i el vi fa sang, el cafè era cafè, la coca-cola era coca-cola, la llet era llet i el sucre era sucre. On s’és vist demanar una coca-cola i que el cambrer hagi d’investigar si la vols de llauna o d’ampolla, “sin” o “con” (sempre en castellà, però no m’aclareixen sense o amb què), zero o normal (ara en català, però sense dir-me d’on treuen el zero). Coi! Una coca-cola “sense” o zero no és coca-cola, igual que no és cervesa una beguda que no dugui alcohol o que un líquid blanc que no hagi sortit d’una mamella no és llet o que l’aigua negra i calenta sense cafeïna no és cafè. Quan aquest circ va començar, s’explicava un acudit que deia que un client demanava a un cambrer “un cafè descafeïnat amb llet desnatada i sacarina” i que el cambrer encarregava al cafeter del taulell: “Un desgraciat!”

Aquí volia arribar: per desgraciat, el dia d’avui. Un dia com qualsevol altre, enclaustrats a casa, engabiats i empresonats injustament, farts de pentinar el gat o de matar l’aranya, havent de posar-nos el morrió per anar a pasturar una estona migrada o a comprar el nostre pa de cada dia i quatre galindaines, sense poder anar a la plaça a remenar llibres ni sentir els crits i les rialles dels marrecs encalçant tot déu perquè els comprin alguna rosa, amb les llibreries i les floristeries mig tancades, sense cap sant que ens mati el coronavirus i ens ompli de roses... Diuen que celebrarem la diada a les xarxes socials... Ai, senyor, que patirem! Us hauria de desitjar “Bon Sant Jordi”, però ja m’entendreu si faig com el vell cambrer: “Bon desgraciat!”