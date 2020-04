ERTO justos i sostenibles

La fórmula assolida és més generosa que la de molts països de l’entorn

Actualitzada 20/04/2020 a les 21:08

Ester Molné

L’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) és un procediment emprat en molts països de l’entorn que permet a les empreses que han hagut d’aturar l’activitat o l’han reduït de forma dràstica suspendre, per temps limitat, els contractes dels treballadors o d’una part. Els assalariats deixen d’anar a treballar temporalment però segueixen cobrant una part del salari, que abona l’Estat i l’empresa, en una proporció variable, en funció de les legislacions. Aquesta figura quedava lluny per a nosaltres abans de l’esclat de la pandèmia, però des de llavors la tenim, malauradament, molt més propera. Quan ens vam posar a treballar en les accions per ajudar la població, vam posar sobre la taula els ERTO com una possibilitat per donar aire a les empreses, mentre l’activitat econòmica no es recuperi. I de la possibilitat a la llei. Els grups de la majoria, amb el suport de terceravia i l’abstenció del PS, vam aprovar dissabte el projecte de llei de noves mesures per ajudar la població. El text inclou la possibilitat que les empreses demanin una suspensió temporal dels contractes de treball, o una flexibilització horària. El resultat de la nova figura considerem que és la més justa i equitativa en la cerca de l’equilibri entre empresari i treballador, també si incloem en aquest equilibri la capacitat d’injecció pública del Govern. Els ERTO costaran entre 90 i 120 milions. Destacar que el salari mínim queda garantit: els que cobrin 1.083 euros no hauran de renunciar a cap import. Fins al salari mitjà la reducció salarial és progressiva però poc important, sense superar mai el 20%. La fórmula és més generosa que la de molts països de l’entorn. En el cas d’Espanya, per exemple, les persones sotmeses a un ERTO han de renunciar al 30% del salari els sis primers mesos, i a un 50% a partir del setè mes. Introduir la suspensió temporal de contractes (això sí, màxim fins al 31 de desembre d’aquest any) permet assolir la prioritat principal en la gestió d’aquesta crisi: protegir els treballadors i els llocs de treball. I per protegir els llocs de treball hem de protegir les empreses. Poder-se acollir als ERTO els dona més possibilitats de superar la situació actual.