Acord entre els EUA i la Xina amb Macron?

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:50

Gregory Coonen

La Xina, punt de partida de la pandèmia, ha controlat el brot a casa, ha reobert les seves fàbriques i ara està té el paper de consultor sanitari, enviant milions de màscares i ventiladors a tot el món. La Xina sembla que utilitza aquesta “diplomàcia de mascareta” per posicionar-se a l’hora de guanyar favors a tot el món. La Xina, sense immutar-se per les acusacions que utilitza la pandèmia per convertir-se en el líder més amistós del món, està accelerant el ritme de les donacions de kits i mascaretes de prova i relega els EUA a un paper secundari allà on pugui. La Xina aposta pel multilateralisme, la solidaritat i la cooperació, mentre que Trump critica els xinesos, els mitjans de comunicació i continua donant l’esquena als temes mediambientals que tant preocupen a la resta del món.

Les apostes geopolítiques són enormes i la Xina està jugant a llarg termini. Durant la setmana passada, hem sabut que l’hostilitat de la Xina envers els seus veïns en el disputat Mar de la Xina del Sud, sembla estar en desacord amb el soft power que sovint intenta projectar. L’enfonsament d’un vaixell del Vietnam per un vaixell de vigilància xinès fa dies, va enviar un missatge clar que l’esclat de la Covid-19 no impedirà el perseguiment dels seus objectius geopolítics.

Les crítiques creixents sobre la manera en què ambdues superpotències estan gestionant la crisi a casa seva podria ser el toc d’atenció per impulsar un gir en la cooperació internacional. Com a principals fabricants i mercats de fàrmacs, així com equips de protecció mèdica i personal, els Estats Units i la Xina haurien de liderar i coordinar els seus esforços per proporcionar materials i medicaments on siguin més necessaris i combinar els seus talents per desenvolupar una vacuna per a tots.

Si no estan d’acord a treballar de la mà, Emmanuel Macron està disposat a empènyer-los cap a la direcció correcta. Ahir Macron va demanar més solidaritat a Europa i el final de l’impàs sobre la millor manera d’afrontar la càrrega financera compartida causada per la pandèmia. Macron també va llançar la idea d’una moratòria sobre tots els pagaments del deute dels països africans. Incansable, el president francès també va advocar per un alto el foc a escala mundial. Macron, com molts entre nosaltres, percep que aquests temps han fet que la gent tingui set d’una nova manera de fer les coses. L’antiga manera de fer política ha quedat obsoleta.