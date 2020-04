Covid-19 positiva

Jo soc un dels positius i també de les altes que apareixen a les estadístiques

Jessica Gastó

Vivim moments difícils a causa de la tristament famosa Covid-19. Jo soc un dels positius i també de les altes que apareixen a les estadístiques que cada dia facilita Govern. En el meu cas em sento afortunada, la meva simptomatologia ha estat lleu. Soc de les que treballen en la primera línia i em devia contagiar just a l’inici, quan es començaven a detectar els primers casos al país. Pel decalatge de la malaltia alguns van ser diagnosticats dies després d’haver passat per urgències. Per quan em van començar els símptomes, calculo que devia infectar-me en els primers dies de transmissió comunitària al país, entre el 9 i el 13 de març. A partir d’aquí comença el patiment per la meva salut, però sobretot per la del meu marit i de la meva filla de dos anys. Vuit dies convivint amb mi que llavors era positiva feia pensar que segur que ells també tenien la malaltia. Per sort, a casa ens ha tocat viure la cara "bonica" d’aquest maleït virus i només hem patit símptomes lleus. Tot i haver-me contagiat, considero que estem fent les coses bé, tant en l’àmbit personal com el professional, per evitar la transmissió del coronavirus. Tot i començar amb unes xifres alarmants de contagis entre el personal sanitari, com també ha passat a altres països, avui dia ja no és així. Les mesures de protecció estan funcionant i eviten nous contagis i al SAAS cada dia són més els professionals que van donar positiu en les primeres setmanes de la pandèmia que ja es poden reincorporar a la feina. Tot i això, no ens podem relaxar ni un sol segon. Hem aconseguit contenir la malaltia per no provocar un col·lapse sanitari, però el coronavirus encara està entre nosaltres. El nostre sistema sanitari i els professionals que el formen s’hi estan deixant la pell, en dono fe! I ho seguiran, ho seguirem fent, però cal que tots fem cas de les recomanacions com hem fet fins ara. Només així aconseguirem guanyar la batalla a la Covid-19!